Стало відомо, хто з соцпрацівників в Україні отримає доплату
Сьогодні, 20:23
У Міністерстві соціальної політики затвердили перелік соціальних працівників, які можуть розраховувати на 100% доплату на період дії карантину та протягом місяця після його скасування.
Про це повідомили у пресслужбі відомства, - пише Главком.
Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:
- Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.
- Фахівець із соціальної допомоги вдома.
- Соціальний співробітник.
- Соціальний працівник.
- Фахівець з фізичної реабілітації.
- Практичний психолог / психолог.
«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/u-minsocpolitiki-zayavili-pro-doplati-pracivnikam-hto-mozhe-rozrahovuvati-i-naskilki-682631.html
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Про це повідомили у пресслужбі відомства, - пише Главком.
Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:
- Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.
- Фахівець із соціальної допомоги вдома.
- Соціальний співробітник.
- Соціальний працівник.
- Фахівець з фізичної реабілітації.
- Практичний психолог / психолог.
«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/u-minsocpolitiki-zayavili-pro-doplati-pracivnikam-hto-mozhe-rozrahovuvati-i-naskilki-682631.html
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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