Стало відомо, хто з соцпрацівників в Україні отримає доплату





Про це повідомили у пресслужбі відомства, - пише



Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:



- Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.

- Фахівець із соціальної допомоги вдома.

- Соціальний співробітник.

- Соціальний працівник.

- Фахівець з фізичної реабілітації.

- Практичний психолог / психолог.



«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/u-minsocpolitiki-zayavili-pro-doplati-pracivnikam-hto-mozhe-rozrahovuvati-i-naskilki-682631.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві соціальної політики затвердили перелік соціальних працівників, які можуть розраховувати на 100% доплату на період дії карантину та протягом місяця після його скасування.Про це повідомили у пресслужбі відомства, - пише Главком. Доплату в розмірі до 100% заробітної плати, зможуть отримати:- Педагог соціальний / фахівець з соціальної роботи.- Фахівець із соціальної допомоги вдома.- Соціальний співробітник.- Соціальний працівник.- Фахівець з фізичної реабілітації.- Практичний психолог / психолог.«Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи, закладу сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/u-minsocpolitiki-zayavili-pro-doplati-pracivnikam-hto-mozhe-rozrahovuvati-i-naskilki-682631.html

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