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У аварії за участю трьох автівок у Луцьку постраждала 56-річна жінка

У аварії за участю трьох автівок у Луцьку постраждала 56-річна жінка
У нічній аварії, що трапилася 26 травня приблизно о 23:00 годині на проспекті Соборності у Луцьку, травмувалася 56-річна пасажирка одного із авто.

Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, слизька дорога та недотримання безпечної дистанції стали причиною зіткнення трьох автомобілів у Луцьку.

«Під час ДТП, що трапилася близько 23:00 години 26 травня на проспекті Соборності, зіткнулися три автомобілі марки Audi A6, Volkswagen Golf та Ford Scorpio. Згідно з попередньою інформацією, водій Ford Scorpio в’їхав у Volkswagen, а той, своєю чергою, у Audi A6. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річна пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню, де їй надали невідкладну дорогу. Від госпіталізації жінка відмовилась. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». В ході слідства будуть установлені всі обставини автопригоди», - розповіли у пресслужбі поліції.

Окрім того, зі слів очевидців ДТП, водій автомобіля Ford Scorpio був з видимими ознаками алкогольного сп’яніння.

На це у секторі комунікації поліції відповіли, що усі учасники дорожньо-транспортної пригоди були скеровані до Волинського обласного наркологічного диспансеру для проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Про результати експертизи пообіцяли повідомити згодом.

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Теги: аварія, Луцьк, потерпіла
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