У аварії за участю трьох автівок у Луцьку постраждала 56-річна жінка





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, слизька дорога та недотримання безпечної дистанції



«Під час ДТП, що трапилася близько 23:00 години 26 травня на проспекті Соборності, зіткнулися три автомобілі марки Audi A6, Volkswagen Golf та Ford Scorpio. Згідно з попередньою інформацією, водій Ford Scorpio в’їхав у Volkswagen, а той, своєю чергою, у Audi A6. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річна пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню, де їй надали невідкладну дорогу. Від госпіталізації жінка відмовилась. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». В ході слідства будуть установлені всі обставини автопригоди», - розповіли у пресслужбі поліції.



Окрім того, зі слів очевидців ДТП, водій автомобіля Ford Scorpio був з видимими ознаками алкогольного сп’яніння.



На це у секторі комунікації поліції відповіли, що усі учасники дорожньо-транспортної пригоди були скеровані до Волинського обласного наркологічного диспансеру для проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Про результати експертизи пообіцяли повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нічній аварії, що трапилася 26 травня приблизно о 23:00 годині на проспекті Соборності у Луцьку, травмувалася 56-річна пасажирка одного із авто.Про це Інформаційному агентству Волиснькі Новини повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, слизька дорога та недотримання безпечної дистанції стали причиною зіткнення трьох автомобілів у Луцьку. «Під час ДТП, що трапилася близько 23:00 години 26 травня на проспекті Соборності, зіткнулися три автомобілі марки Audi A6, Volkswagen Golf та Ford Scorpio. Згідно з попередньою інформацією, водій Ford Scorpio в’їхав у Volkswagen, а той, своєю чергою, у Audi A6. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 56-річна пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню, де їй надали невідкладну дорогу. Від госпіталізації жінка відмовилась. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». В ході слідства будуть установлені всі обставини автопригоди», - розповіли у пресслужбі поліції.Окрім того, зі слів очевидців ДТП, водій автомобіля Ford Scorpio був з видимими ознаками алкогольного сп’яніння.На це у секторі комунікації поліції відповіли, що усі учасники дорожньо-транспортної пригоди були скеровані до Волинського обласного наркологічного диспансеру для проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Про результати експертизи пообіцяли повідомити згодом.

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