На Волині вводять сезонні обмеження руху вантажного транспорту

Із 31 травня вводять сезонне обмеження руху вантажного транспорту автодорогами державного значення Волинської області.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.Зазначається, що з метою запобігання утворенню деформацій і руйнувань дорожнього покриття автошляхів у період спекотної погоди, з 31 травня 2020 року на території Волинської області вводять сезонне обмеження руху автотранспортних засобів масою понад 24 т і навантаженням на вісь більше 7 т автомобільними дорогами загального користування державного значення з 11:00 до 23:00 години за температури повітря вище 28 ºС.Відповідні інформаційно-вказівні та заборонні дорожні знаки вже встановлюють.До слова, таке обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів.Тож закликають перевізників та водіїв з розумінням і відповідальністю поставитись до встановленого обмеження руху, основною метою якого є збереження автошляхів.