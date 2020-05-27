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Авіасполучення в Україні відновиться з 15 червня, але буде 14-денна самоізоляція, – МОЗ

Авіасполучення в Україні відновиться з 15 червня, але буде 14-денна самоізоляція, – МОЗ
У разі позитивної динаміки щодо захворюваності на COVID-19 авіасполучення в Україні може відновитися з 15 червня, однак люди, які прибувають до України, повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у відповідь на запитання про міжнародне сполучення, пише "УП".

"Якщо у вас є бажання виїхати у Білорусь чи у країни ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити – на сьогодні не існує жодних обмежень.

Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно з планом пом’якшення карантину, воно відновлюється, починаючи з 15 червня.

Але я хочу нагадати, що коли людина повертається, в Україну, то згідно зі встановленими нормами, вона має піти на самоізоляцію, встановивши у себе додаток "Дій вдома", – і пробути в самоізоляції 14 днів", - заявив голова МОЗ Максим Степанов.

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Теги: авіасполучення, Україна, карантин, МОЗ
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