У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО

Затримали 47-річного жителя Ківерців, котрий протягом декількох місяців займався збутом психотропної речовини амфетаміну.Правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином психотропної речовини, - пише ГУНП у Волинській області.Під час затримання у чоловіка вилучили амфетамін та гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності.Поліцейські провели у помешканні затриманого санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили медичні шприци, рослину коноплі, засоби для вживання наркотиків. Усе вилучене направлять для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.