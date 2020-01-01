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У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО

У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
Затримали 47-річного жителя Ківерців, котрий протягом декількох місяців займався збутом психотропної речовини амфетаміну.

Правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином психотропної речовини, - пише ГУНП у Волинській області.

Під час затримання у чоловіка вилучили амфетамін та гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності.

Поліцейські провели у помешканні затриманого санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили медичні шприци, рослину коноплі, засоби для вживання наркотиків. Усе вилучене направлять для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО



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Теги: Ківерці, наркоторговець
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