У Ківерцях затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 13:22
Затримали 47-річного жителя Ківерців, котрий протягом декількох місяців займався збутом психотропної речовини амфетаміну.
Правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином психотропної речовини, - пише ГУНП у Волинській області.
Під час затримання у чоловіка вилучили амфетамін та гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності.
Поліцейські провели у помешканні затриманого санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили медичні шприци, рослину коноплі, засоби для вживання наркотиків. Усе вилучене направлять для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином психотропної речовини, - пише ГУНП у Волинській області.
Під час затримання у чоловіка вилучили амфетамін та гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності.
Поліцейські провели у помешканні затриманого санкціонований обшук під час якого виявили та вилучили медичні шприци, рослину коноплі, засоби для вживання наркотиків. Усе вилучене направлять для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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