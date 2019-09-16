Для максимальної зручності: майданчик компанії «Intertrade авто з США» – тепер поруч із сервісним центром*





Власник компанії Тарас Карвіна розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про новий авомайданчик та переваги купівлі авто саме з аукціонів в Америці.







Парковка, що раніше розташовувалася на вулиці Набережній у Луцьку, тепер знаходиться на вулиці Рівненській, 74а. Тарас Карвіна пояснює, що місце дислокації вирішили змінити, аби їхнім клієнтам було ближче до сервісного центру, який займається постановкою транспортних засобів на облік. Він знаходиться за декілька метрів від стоянки фірми. До того ж, транспортне сполучення там – набагато вигідніше.



«Ця стоянка зручніша і цікавіша для наших клієнтів, адже після купівлі автомобіля не потрібно далеко їздити, або поставити його на облік і отримати необхідні документи, тут все поруч», – каже директор «Intertrade».







Щомісяця через цю компанію українці отримують близько 50-ти автомобілів з Америки. Ситуація з карантином потоку транспортних покупок – не знизила, швидше навпаки, зважаючи на те, що ціни на машини суттєво знизилися.



Американський ринок автомобілів є досить мобільним, тому підібрати собі машину «під ключ» буде вигідніше, аніж купувати в Європі. Для цього є низка причин. Зокрема: пробіг у авто із США – значно менший, ніж у "європейців", що за час роботи встигають намотати десятки тисяч кілометрів автобанами, стан машин – також кращий, зважаючи на те, що мешканцям штатів дешевше купити нове авто, аніж ремонтувати трохи підбитий власний транспорт.



Більше того, усі машини із США внесені в єдину базу Carfax, де можна дослідити їхню історію, стан на сьогодні, ремонтні роботи, заміни запчастин тощо, чого не можна сказати про авто з Європи. У «Intertrade» працюють лише з офіційними дилерами, жодних перекупів і приватних осіб, тому своїм клієнтам фірма гарантує якісні і надійні послуги.







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Замовивши автомобіль через аукціон, клієнт отримає його вже за місяць–півтора. Доставкою та перевіркою автомобіля також опікуються професіонали, віддають транспорт клієнту вже розмитненим та з документами купівлі-продажу. Більше того, тут можуть порекомендувати професіоналів для ремонту авто чи усунення певних пошкоджень.







У «Intertrade» працюють здебільшого під замовлення, тож автомобілі на стоянці зазвичай вже чекають своїх власників, однак є можливість також обрати із наявного «вільного» транспорту. Усі пропозиції можна переглянути за посиланнями у соцмережі Telegram – INTERTRADE авто з США



Тарас Карвіна каже, що найпопулярнішими моделями наразі є кросовери Nissan Rogue 2018 року, які вже із ремонтом та документами можуть обійтися клієнту всього у 12 тисяч доларів та седан Ford Fusion 2017-18 років, що обійдеться покупцеві орієнтовно в 10 тисяч доларів. Це вже суми із урахуванням усіх послуг компанії. Більше того, постійним клієнтам фірма надає вигідні знижки.















Контакти і адреси:

Головний офіс «Intertrade» – місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4 поверх).

Офіс зі стоянкою – село Струмівка, вулиця Рівненська, 74а.

(поряд з Сервісним центром МВС України )

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+ 380 (96) 866-66-40 Тарас

+ 380 (66) 950-90-25 Олександр



Facebook «Intertrade».



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