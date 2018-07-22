На центральному пляжі Світязю незаконно збудували 37 споруд

Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про самовільне зайняття земельної ділянки й самовільне будівництво на березі озера Світязь.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, що прокурори разом із працівниками органів контролю виявили факт самовільного будівництва на центральному пляжі біля озера дерев'яних будиночків та інших споруд (усього 37), призначених для проведення дозвілля відпочивальників – і усі вони побудовані на земельній ділянці, для цього не відведеній, та з порушенням будівельних норм і стандартів.Триває досудове розслідування.Встановлюють обставини вчинення злочину й особи громадян, причетних до незаконного будівництва.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 197-1 КК України за самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці передбачено покарання до трьох років обмеження волі.