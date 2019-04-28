Чим багаті заступники мера Луцька Недопад та Петрочук
Сьогодні, 14:07
Перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад у 2019 році задекларував два гаражі, авто та мільйони готівки дружини. Заступник мера Костянтин Петрочук має квартиру та три земельні ділянки та чимало готівки.
Про це йдеться на сайті НАЗК.
Григорій Недопад одружений, має доньку Тетяну та сина Олега. Посадовець володіє двома земельними ділянками у спільній власності з Данильчуком Миколою Миколайовичем на 11,68 соток та 23,54 соток у селі Ольганівка Рожищенського району, будинком на 84,7 "квадрати". Має Григорій Недопад два гаражі на 18,10 та 24,8 "квадрати" у Луцьку, право користування квартирою на 235,3 "квадрати" у Прилуцькому, що належить Жуховицькій Євгенії Олександрівні.
У власності його дружини Олени - квартира у Луцьку на 116,90 "квадрати", у сина - на 67,7 метрів квадратних, доньки - на 54,7 "квадрати".
Їздить заступник мера Луцька на Volkswagen Golf 2013 року випуску, а також може користуватися Volkswagen Tiguan 2015 року, що у власності Євгенії Жуховицької.
За рік на посаді Недопад заробив 533 584 гривні, тобто понад 44 тисячі гривень за місяць. Його дружина отримала 1 186 310 гривень доходу від відчуження майна.
У банку Григорій Недопад тримає 1 279 гривень, готівкою - 5000 доларів (приблизно 135 тисяч гривень) та 559 гривень. Олена Недопад має 3 859 гривень у банку, 25 000 доларів (приблизно 675 тисяч гривень), 1 100 000 гривень та 15 000 євро (приблизно 435 тисяч гривень) готівкою.
Костянтин Петрочук одружений, має сина Іллю та доньку Дарину. Задекларував посадовець квартиру у Луцьку на 36,3 "квадрати", недобудований будинок у Луцькому районі на 324,4 "квадрати", земельну ділянку у Луцьку площею 7,65 соток, ще дві - у селі Голишів Луцького району на 5,03 та 11,96 сотки.
Автомобіля в заступника мера немає, натомість його дружина Олена їздить на Infiniti EX35 2008 року випуску.
У Луцькраді за рік Петрочук заробив 477 406 гривень, тобто понад 39 тисяч за місяць, його дружина - 228 400 гривень (19 тисяч за місяць). Син Костянтина Петрочука Ілля у 2019 році отримав 38 400 гривень стипендії.
Разом із дружиною посадовець тримає 250 000 гривень та 90 000 доларів (приблизно 2 430 000 гривень) готівкою.
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Про це йдеться на сайті НАЗК.
Григорій Недопад одружений, має доньку Тетяну та сина Олега. Посадовець володіє двома земельними ділянками у спільній власності з Данильчуком Миколою Миколайовичем на 11,68 соток та 23,54 соток у селі Ольганівка Рожищенського району, будинком на 84,7 "квадрати". Має Григорій Недопад два гаражі на 18,10 та 24,8 "квадрати" у Луцьку, право користування квартирою на 235,3 "квадрати" у Прилуцькому, що належить Жуховицькій Євгенії Олександрівні.
У власності його дружини Олени - квартира у Луцьку на 116,90 "квадрати", у сина - на 67,7 метрів квадратних, доньки - на 54,7 "квадрати".
Їздить заступник мера Луцька на Volkswagen Golf 2013 року випуску, а також може користуватися Volkswagen Tiguan 2015 року, що у власності Євгенії Жуховицької.
За рік на посаді Недопад заробив 533 584 гривні, тобто понад 44 тисячі гривень за місяць. Його дружина отримала 1 186 310 гривень доходу від відчуження майна.
У банку Григорій Недопад тримає 1 279 гривень, готівкою - 5000 доларів (приблизно 135 тисяч гривень) та 559 гривень. Олена Недопад має 3 859 гривень у банку, 25 000 доларів (приблизно 675 тисяч гривень), 1 100 000 гривень та 15 000 євро (приблизно 435 тисяч гривень) готівкою.
Костянтин Петрочук одружений, має сина Іллю та доньку Дарину. Задекларував посадовець квартиру у Луцьку на 36,3 "квадрати", недобудований будинок у Луцькому районі на 324,4 "квадрати", земельну ділянку у Луцьку площею 7,65 соток, ще дві - у селі Голишів Луцького району на 5,03 та 11,96 сотки.
Автомобіля в заступника мера немає, натомість його дружина Олена їздить на Infiniti EX35 2008 року випуску.
У Луцькраді за рік Петрочук заробив 477 406 гривень, тобто понад 39 тисяч за місяць, його дружина - 228 400 гривень (19 тисяч за місяць). Син Костянтина Петрочука Ілля у 2019 році отримав 38 400 гривень стипендії.
Разом із дружиною посадовець тримає 250 000 гривень та 90 000 доларів (приблизно 2 430 000 гривень) готівкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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