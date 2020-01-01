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Випускники луцької гімназії розповіли, як прощатимуться зі школою в умовах карантину. ВІДЕО

Випускники луцької гімназії розповіли, як прощатимуться зі школою в умовах карантину. ВІДЕО
Через карантинні обмеження цього року навчальний рік завершуватимуть нетрадиційно. Через карантин останні дзвоники для школярів будуть в режимі онлайн.

Про це Суспільному розповіла керівниця управління освіти Луцька Зіновія Лещенко.

Суспільне розпитало, як прощатимуться зі школою випускники, їхні батьки та вчителі одинадцятикласників у одній зі шкіл обласного центру.

В Луцькій гімназії №21 імені Михайла Кравчука святкувати будуть в режимі онлайн, розповідає одинадцятикласниця Богдана Гринчук. Нині батьки та діти знімають відеофрагмент до останнього дзвоника.

У школу майбутні випускники прийшли вперше за останні 2 місяці.

"Шкода, що так сталося. Дуже би хотілося той День дитинства, Останній дзвоник, але мені здається, що такі моменти об’єднують клас, тому що багато було смішних моментів у відеоуроках. Але є класні моменти, навіть на карантині", - каже випускниця Богдана Гринчук.

Класний керівник Ірина Сапожнік вп’яте випускатиме одинадцятикласників.

"Я, як вчитель-математик, переживаю за здачу ЗНО, як класний керівник - дуже мені не вистачає учнів, щоб поспілкуватися. Не буде останнього дзвінка у звичному режимі. Але ми не маємо права лишити дітей цього свята" - каже класний керівник.

Долучаться до онлайн-прощання зі школою і батьки. На подвір’ї школи з короваєм у руках знімають чергове відео.

"В такий спосіб ми намагаємось замінити те свято, яке завжди було. Сподіваюсь, їм це подобається і вони будуть приємно здивовані", - розповіла мама Інна Сабін.

Цього року свято «Останнього дзвінка» для старшокласників у гімназії відбудеться 1 червня у форматі відео-конференції на платформі "Класрум", розповіла заступниця директора з виховної роботи Лариса Ніценко.

"Відео ми зняли, будемо монтувати і в понеділок о 12 годині у нас цей захід буде в 9-х класах, а для 11 класу – в 13-й годині ми в школі будемо проводити відео-конференцію для учнів 11 класів. І це все буде демонструвати під час цієї конференції", - каже заступниця директора гімназії №21 ім. Михайла Кравчука Лариса Ніценко.

У місті офіційно завершать навчальний рік 29 травня - відбудеться святкова онлайн-лінійка, на сайтах шкіл будуть розміщені останні уроки, розповіла начальниця управління освіти міста Зіновія Лещенко.


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Теги: школа, Луцьк, випускники
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