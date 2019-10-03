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У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО

У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО
У селах Володимир-Волинського та Іваничівського районах випав град, розміром до сантиментра в діаметрі.

Очевидці відповідні фото надсилають на сторінки БУГу.

Розповідають, що град йшов протягом двох-трьох хвилин. Зокрема, в селі Хобултова град оббив зародки плодів на деревах.

Також природнє явище зафіксували у селі Грибовиця Іваничівського району.

У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО
У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО
У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО

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Теги: Володимир, град, Волинь
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