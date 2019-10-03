У двох селах на Волині випав рясний град. ФОТО





Очевидці відповідні фото надсилають на сторінки



Розповідають, що град йшов протягом двох-трьох хвилин. Зокрема, в селі Хобултова град оббив зародки плодів на деревах.



Також природнє явище зафіксували у селі Грибовиця Іваничівського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Володимир-Волинського та Іваничівського районах випав град, розміром до сантиментра в діаметрі.Очевидці відповідні фото надсилають на сторінки БУГу Розповідають, що град йшов протягом двох-трьох хвилин. Зокрема, в селі Хобултова град оббив зародки плодів на деревах.Також природнє явище зафіксували у селі Грибовиця Іваничівського району.

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