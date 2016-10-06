У волинянина забрали землю, яку він безплатно отримав у власність
Сьогодні, 15:09
Волинянин поверне державі земельну ділянку вартістю понад півмільйона гривень.
Прокурори з'ясували, що ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,56 га й вартістю понад півмільйона гривень на території Заборольської сільради Луцького району волинянин отримав у 2015 році безоплатно у власність, вдруге скориставшись правом на приватизацію землі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Згідно ж із чинним законодавством, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян проводиться лише один раз по кожному виду використання.
Відтак, чоловік поверне державі незаконно отриману у власність земельну ділянку.
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Прокурори з'ясували, що ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,56 га й вартістю понад півмільйона гривень на території Заборольської сільради Луцького району волинянин отримав у 2015 році безоплатно у власність, вдруге скориставшись правом на приватизацію землі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Згідно ж із чинним законодавством, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян проводиться лише один раз по кожному виду використання.
Відтак, чоловік поверне державі незаконно отриману у власність земельну ділянку.
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