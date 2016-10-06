У волинянина забрали землю, яку він безплатно отримав у власність





Прокурори з'ясували, що ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,56 га й вартістю понад півмільйона гривень на території Заборольської сільради Луцького району волинянин отримав у 2015 році безоплатно у власність, вдруге скориставшись правом на приватизацію землі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



Згідно ж із чинним законодавством, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян проводиться лише один раз по кожному виду використання.



Відтак, чоловік поверне державі незаконно отриману у власність земельну ділянку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин поверне державі земельну ділянку вартістю понад півмільйона гривень.Прокурори з'ясували, що ділянку сільськогосподарського призначення площею 0,56 га й вартістю понад півмільйона гривень на території Заборольської сільради Луцького району волинянин отримав у 2015 році безоплатно у власність, вдруге скориставшись правом на приватизацію землі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Згідно ж із чинним законодавством, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян проводиться лише один раз по кожному виду використання.Відтак, чоловік поверне державі незаконно отриману у власність земельну ділянку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію