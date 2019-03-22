До 2024 року маємо змінити всю структуру освіти, – Надточій. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку зараз батьки дуже активно цікавляться процесом реформування освіти.
Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій в ефірі телеканалу «Аверс», пише ІА "Конкурент".
«До 2024 року ми маємо змінити всю структуру нашої освіти. Десь буде лише початкова ланка, десь будуть ліцеї, а десь – гімназії. Цей розподіл багатьох жителів турбує, вони хочуть це знати наперед і звертаються до Луцькради» , – пояснила Алла Надточій.
"Адже психологічний фактор, коли дитина йде до школи, дуже важливий", – зауважила вона.
Нагадаємо, реформа освіти передбачає розподіл шкіл. Зокрема, загальноосвітніх шкіл практично не залишиться. Молодша, середня та старша школа навчатимуться окремо. Середня школа буде називатися гімназією, а старша – ліцеєм. Загальноосвітніми залишаться приватні школи, спортивні та мистецькі ліцеї. Закон ще допускає, що в гімназії зможуть навчатися школярі з 1 по 9 клас. Але не старшокласники.
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Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій в ефірі телеканалу «Аверс», пише ІА "Конкурент".
«До 2024 року ми маємо змінити всю структуру нашої освіти. Десь буде лише початкова ланка, десь будуть ліцеї, а десь – гімназії. Цей розподіл багатьох жителів турбує, вони хочуть це знати наперед і звертаються до Луцькради» , – пояснила Алла Надточій.
"Адже психологічний фактор, коли дитина йде до школи, дуже важливий", – зауважила вона.
Нагадаємо, реформа освіти передбачає розподіл шкіл. Зокрема, загальноосвітніх шкіл практично не залишиться. Молодша, середня та старша школа навчатимуться окремо. Середня школа буде називатися гімназією, а старша – ліцеєм. Загальноосвітніми залишаться приватні школи, спортивні та мистецькі ліцеї. Закон ще допускає, що в гімназії зможуть навчатися школярі з 1 по 9 клас. Але не старшокласники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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