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До 2024 року маємо змінити всю структуру освіти, – Надточій. ВІДЕО

До 2024 року маємо змінити всю структуру освіти, – Надточій. ВІДЕО
У Луцьку зараз батьки дуже активно цікавляться процесом реформування освіти.

Про це повідомила депутатка Луцької міської ради, представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій в ефірі телеканалу «Аверс», пише ІА "Конкурент".

«До 2024 року ми маємо змінити всю структуру нашої освіти. Десь буде лише початкова ланка, десь будуть ліцеї, а десь – гімназії. Цей розподіл багатьох жителів турбує, вони хочуть це знати наперед і звертаються до Луцькради» , – пояснила Алла Надточій.

"Адже психологічний фактор, коли дитина йде до школи, дуже важливий", – зауважила вона.

Нагадаємо, реформа освіти передбачає розподіл шкіл. Зокрема, загальноосвітніх шкіл практично не залишиться. Молодша, середня та старша школа навчатимуться окремо. Середня школа буде називатися гімназією, а старша – ліцеєм. Загальноосвітніми залишаться приватні школи, спортивні та мистецькі ліцеї. Закон ще допускає, що в гімназії зможуть навчатися школярі з 1 по 9 клас. Але не старшокласники.


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Теги: Алла Надточій, освіта, Свідомі
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