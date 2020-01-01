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У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО
27-го травня у Нововолинську на проспекті Дружби трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Подія відбулась неподалік головного відділення "ПриватБанку", пише "Буг".

Зіткнувся легковик Результати Mazda та мікроавтобус Renault Master. За словами свідків, автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Деталі - згодом.

У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Нововолинськ, аварія, мікроавтобус
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