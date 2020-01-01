У місті на Волині зіткнулися легковик та бус. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
27-го травня у Нововолинську на проспекті Дружби трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Подія відбулась неподалік головного відділення "ПриватБанку", пише "Буг".
Зіткнувся легковик Результати Mazda та мікроавтобус Renault Master. За словами свідків, автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок ДТП немає.
Деталі - згодом.
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Подія відбулась неподалік головного відділення "ПриватБанку", пише "Буг".
Зіткнувся легковик Результати Mazda та мікроавтобус Renault Master. За словами свідків, автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок ДТП немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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