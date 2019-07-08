Чи запрацюють атракціони у центральному парку Луцька
Сьогодні, 16:45
Розповіли, чи розпочнуть роботу атракціони у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в умовах карантину.
Про це стало відомо сьогодні, 27 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - йдеться на сайті мерії.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що нині проводять роботу щодо перевірки дотримання умов карантинних вимог у салонах краси, перукарнях, на літніх майданчиках закладів громадського харчування.
Крім того, за її словами, надходило багато дзвінків від лучан щодо роботи атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк зауважив, що у нормативних урядових документах дозволу на роботу атракціонів поки нема, а тому вони не повинні працювати.
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Про це стало відомо сьогодні, 27 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - йдеться на сайті мерії.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що нині проводять роботу щодо перевірки дотримання умов карантинних вимог у салонах краси, перукарнях, на літніх майданчиках закладів громадського харчування.
Крім того, за її словами, надходило багато дзвінків від лучан щодо роботи атракціонів у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк зауважив, що у нормативних урядових документах дозволу на роботу атракціонів поки нема, а тому вони не повинні працювати.
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