19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу
Сьогодні, 17:00
У зв’язку із відзначенням Міжнародного дня захисту дітей, який припадає на 1 червня, та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, у Луцькій міській раді вирішили надати їм одноразову грошову допомогу.
Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.
У бюджеті 2020-го року на соцвиплати сім’ям, що виховують двох дітей з інвалідністю передбачили 22 800 гривень.
Так, 19 родин отримають по 1 200 гривень кожна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.
У бюджеті 2020-го року на соцвиплати сім’ям, що виховують двох дітей з інвалідністю передбачили 22 800 гривень.
Так, 19 родин отримають по 1 200 гривень кожна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу
Сьогодні, 17:00
Чи запрацюють атракціони у центральному парку Луцька
Сьогодні, 16:45
«Виходжуємо як дітей»: репортаж зсередини лікарні – епіцентру боротьби з коронавірусом на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:00