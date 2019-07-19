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19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу

19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу
У зв’язку із відзначенням Міжнародного дня захисту дітей, який припадає на 1 червня, та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, у Луцькій міській раді вирішили надати їм одноразову грошову допомогу.

Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.

У бюджеті 2020-го року на соцвиплати сім’ям, що виховують двох дітей з інвалідністю передбачили 22 800 гривень.

Так, 19 родин отримають по 1 200 гривень кожна.


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Теги: Луцьк, діти з інвалідністю, допомога, гроші, мерія, Луцькрада
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