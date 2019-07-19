19 родин з Луцька, які виховують дітей з інвалідністю, отримають грошову допомогу

У зв’язку із відзначенням Міжнародного дня захисту дітей, який припадає на 1 червня, та з метою підтримки сімей, на утриманні яких знаходиться двоє дітей з інвалідністю, у Луцькій міській раді вирішили надати їм одноразову грошову допомогу.Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського головиУ бюджеті 2020-го року на соцвиплати сім’ям, що виховують двох дітей з інвалідністю передбачили 22 800 гривень.Так, 19 родин отримають по 1 200 гривень кожна.