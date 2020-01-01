28 травня на Волині: гортаючи календар

Микола Яручик, а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.



Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського (на фото).



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.



Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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