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28 травня на Волині: гортаючи календар

28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, бізнесмен Микола Яручик, а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.

Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського (на фото).

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.

Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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