28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, бізнесмен Микола Яручик, а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.
Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.
Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.
Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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