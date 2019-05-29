Назвали лідерів і аутсайдерів серед депутатів Луцькради





Для того, щоб показати, наскільки ефективними були депутати, в рамках ініціативи провели щомісячний моніторинг діяльності депутатів за методологією, яка включала три компоненти: відкритість, доброчесність та підзвітність. Моніторинг здійснювався у період з 1 листопада 2018 року по 31 жовтня 2019 року, - інформує Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу.



Роботу кожного з депутатів за кожним критерієм було оцінено за шкалою від «0» до «5» балів.



Другий аспект дослідження стосувався суб’єктивного оцінювання роботи депутатів місцевими експертами. У порівнянні з минулим роком було змінено підхід до цього компоненту дослідження. Експерти не ставили оцінки депутатам від «1» до «5», а обирали трьох «найкращих» та трьох «найгірших» депутатів.



Відтак у порівнянні з результатами оцінювання роботи депутатів за третій рік повноважень, протягом четвертого року повноважень значно більше представників міської громади у раді отримали «4» бали, в той час як оцінок «0», «1» та «2» стало менше. Ще 50% депутатів отримали посередню оцінку «3» бали.



Хоча максимальної оцінки «5» балів не отримав жоден із депутатів Луцької міської ради, позитивну оцінку «4» бали отримали одразу 14 місцевих обранців: Григорій Пустовіт, Юрій Безпятко, Ігор Поліщук, Микита Рабан, Борис Смаль, Богдан Богонос, Андрій Білан, Микола Федік, Віктор Ящук, Юлія Вусенко, Алла Надточій, Павло Данильчук, Сергій Була, Костянтин Петрочук. Відтак, кількість депутатів, які отримали високі бали, зросла на 15% у порівнянні з результатами третього року повноважень.



Негативну оцінку «0» балів отримала представниця фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Наталія Бунда, а діяльність її колеги по фракції Петра Нестерука була оцінена в «1» бал. Разом з тим, ще п’ять депутатів Луцької міської ради отримали негативну оцінку «2» бали. Серед них: Валерій Бондарук, Артем Запотоцький, Олександр Лазука, Вікторія Побережна, Микола Собуцький. Таким чином, кількість місцевих обранців з найнижчими балами, у порівнянні з третім роком повноважень, скоротилась лише на 5%.



Другим компонентом дослідження діяльності депутатів Луцької міської ради стало проведення експертного опитування. 20 експертів, які взяли у ньому участь, визначали по три «найкращих» та «найгірших» депутатів, керуючись запропонованими або власними критеріями оцінки їх роботи.



За результатами такого опитування «найкращими» депутатами були названі: Павло Данильчук, Микола Яручик та Алла Надточій. Натомість, «найгіршими» місцевими обранцями за результатами роботи стали: Євгеній Ткачук, Сергій Була, Наталія Бунда та Петро Нестерук.



Загальні тенденції показників відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності, отримані в результаті дослідження роботи депутатів Луцької міської ради протягом четвертого року повноважень, демонструють позитивну динаміку, у порівнянні із результатами третього року повноважень ради.



Станом на 30 березня 2020 року через чотири роки повноважень депутатів Луцької міської ради нинішнього скликання, на офіційному сайті ради сторінки 38 депутатів містять все ще не повну інформацію про них. Втім, у порівнянні з третім роком повноважень депутатів, біографії 16 місцевих обранців були суттєво доповнені. Разом з тим, повна інформація, яка відповідає всім вимогам чинного законодавства, оприлюднена лише про чотирьох депутатів.



У порівнянні з попереднім моніторинговим періодом вдвічі зросла кількість депутатів, які на офіційному сайті Луцької міської ради оприлюднили повну інформацію про місце і графік проведення особистих прийомів громадян із зазначенням контактів громадських приймалень. Разом з тим, інформація про прийом громадян трьома депутатами все ще не оприлюднена на сайті ради.



Що стосується проведення особистих прийомів громадян депутатами, то кількість місцевих обранців, які здійснюють прийом виборців, зросла у порівнянні з тетім роком повноважень. Не вдалось підтвердити проведення прийому громадян двома депутатами – Наталією Бундою та Миколою Дендіберіним. Разом з тим, депутат Петро Нестерук здійснював прийом громадян не регулярно.



В Луцькій міській раді лише 12 депутатів систематично використовують соціальну мережу Facebook для інформування виборців про свою діяльність та спілкування з ними: Богдан Богонос, Андрій Білан, Павло Данильчук, Ігор Поліщук, Сергій Шкода, Тетяна Янчук, Андрій Покровський, Алла Надточій, Сергій Була, Костянтин Петрочук, Микола Яручик та Григорій Пустовіт.



Разом з тим, ще 10 місцевих обранців взагалі не використовували такий інструмент: Сергій Балицький, Олександр Волинець, Орися Залевська, Вікторія Побережна, Сергій Савчук, Наталія Бунда, Артем Запотоцький, Петро Нестерук, Тарас Шляхтич і Олександр Козлюк.

Решта 20 депутатів використовували Facebook періодично.



Зросла кількість депутатів, які дисципліновано відвідують пленарні засідання міської ради. У попередній моніторинговий період їх кількість становила 28, нині – 30. Втім, залишились ті самі троє депутатів, які не відвідали жодного пленарного засідання. Це представники фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Наталія Бунда, Артем Запотоцький та Петро Нестерук.



Натомість, скоротилась кількість депутатів за показником дисциплінованості відвідування засідань постійних комісій. Якщо у попередній звітний період 20 депутатів відвідали понад 90% засідань комісій, то нині їх кількість зменшилась до 18. Разом з тим, збільшилась кількість депутатів, які відвідали менше 50% комісій.



Окрім трьох вище згаданих представників фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» до цієї категорії потрапив четвертий член фракції Андрій Покровський, а також депутати Ігор Поліщук, Орися Залевська та Анна Мовяк.



До позитивних тенденцій відносимо і зменшення кількості депутатів, які не мають жодного виступу на сесії. Їх кількість у порівнянні з третім роком повноважень скоротилась з 8 до 6, включаючи тих депутатів, які не відвідували засідання. До числа депутатів, які жодного разу не виступали під час пленарних засідань, відносяться: Наталія Бунда, Артем Запотоцький, Петро Нестерук, Вікторія Побережна, Сергій Шкода та Тетяна Янчук.

Натомість, лідерами за кількістю виступів виявились: Григорій Пустовіт, Павло Данильчук, Ігор Поліщук, Алла Надточій, Микола Федік, Костянтин Петрочук.



Збільшилась кількість депутатів, які озвучували свої депутатські запити під час пленарних засідань. Якщо у попередній період таких депутатів було зафіксовано 2, то нині їх кількість зросла до 9.

Так, протягом четвертого року повноважень депутатські запити подавали Богдан Богонос, Андрій Білан, Юлія Вусенко, Алла Надточій, Микола Собуцький, Микола Дендіберін, Олександр Кравченко, Микита Рабан та Анна Мовяк.



У Луцькій міській раді надалі зберігається позитивна тенденція щодо відсутності практики «кнопкодавства». Також усі без виключення депутати Луцькради подали декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру, хоч і не оприлюднювали їх на інших ресурсах, окрім сайту НАЗК.



Натомість, зберігається негативна тенденція відсутності практики публічного звітування перед виборцями. Жоден з депутатів Луцькради не проводив публічні зустрічі з виборцями з метою звітування. Втім, 34 місцевих обранці звітували в ефірах місцевих телеканалів, а 36 депутатів оприлюднили текстові або відеозвіти на офіційному сайті Луцької міської ради.



Повний звіт і персональні оцінки депутатів по кожному критерію можна переглянути на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 27 травня відбулася презентація результатів громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» за результатами 2019 року, під час якої оголосили лідерів та аутсайдерів серед депутатів.Для того, щоб показати, наскільки ефективними були депутати, в рамках ініціативи провели щомісячний моніторинг діяльності депутатів за методологією, яка включала три компоненти: відкритість, доброчесність та підзвітність. Моніторинг здійснювався у період з 1 листопада 2018 року по 31 жовтня 2019 року, - інформує Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу.Роботу кожного з депутатів за кожним критерієм було оцінено за шкалою від «0» до «5» балів.Другий аспект дослідження стосувався суб’єктивного оцінювання роботи депутатів місцевими експертами. У порівнянні з минулим роком було змінено підхід до цього компоненту дослідження. Експерти не ставили оцінки депутатам від «1» до «5», а обирали трьох «найкращих» та трьох «найгірших» депутатів.Відтак у порівнянні з результатами оцінювання роботи депутатів за третій рік повноважень, протягом четвертого року повноважень значно більше представників міської громади у раді отримали «4» бали, в той час як оцінок «0», «1» та «2» стало менше. Ще 50% депутатів отримали посередню оцінку «3» бали.Хоча максимальної оцінки «5» балів не отримав жоден із депутатів Луцької міської ради, позитивну оцінку «4» бали отримали одразу 14 місцевих обранців:Відтак, кількість депутатів, які отримали високі бали, зросла на 15% у порівнянні з результатами третього року повноважень.Негативну оцінку «0» балів отримала представниця фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а діяльність її колеги по фракціїбула оцінена в «1» бал. Разом з тим, ще п’ять депутатів Луцької міської ради отримали негативну оцінку «2» бали. Серед них:. Таким чином, кількість місцевих обранців з найнижчими балами, у порівнянні з третім роком повноважень, скоротилась лише на 5%.Другим компонентом дослідження діяльності депутатів Луцької міської ради стало проведення експертного опитування. 20 експертів, які взяли у ньому участь, визначали по три «найкращих» та «найгірших» депутатів, керуючись запропонованими або власними критеріями оцінки їх роботи.За результатами такого опитування «найкращими» депутатами були названі:та. Натомість, «найгіршими» місцевими обранцями за результатами роботи стали:таЗагальні тенденції показників відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності, отримані в результаті дослідження роботи депутатів Луцької міської ради протягом четвертого року повноважень, демонструють позитивну динаміку, у порівнянні із результатами третього року повноважень ради.Станом на 30 березня 2020 року через чотири роки повноважень депутатів Луцької міської ради нинішнього скликання, на офіційному сайті ради сторінки 38 депутатів містять все ще не повну інформацію про них. Втім, у порівнянні з третім роком повноважень депутатів, біографії 16 місцевих обранців були суттєво доповнені. Разом з тим, повна інформація, яка відповідає всім вимогам чинного законодавства, оприлюднена лише про чотирьох депутатів.У порівнянні з попереднім моніторинговим періодом вдвічі зросла кількість депутатів, які на офіційному сайті Луцької міської ради оприлюднили повну інформацію про місце і графік проведення особистих прийомів громадян із зазначенням контактів громадських приймалень. Разом з тим, інформація про прийом громадян трьома депутатами все ще не оприлюднена на сайті ради.Що стосується проведення особистих прийомів громадян депутатами, то кількість місцевих обранців, які здійснюють прийом виборців, зросла у порівнянні з тетім роком повноважень. Не вдалось підтвердити проведення прийому громадян двома депутатами – Наталією Бундою та. Разом з тим, депутат Петро Нестерук здійснював прийом громадян не регулярно.В Луцькій міській раді лише 12 депутатів систематично використовують соціальну мережу Facebook для інформування виборців про свою діяльність та спілкування з ними: Богдан Богонос, Андрій Білан, Павло Данильчук, Ігор Поліщук, Сергій Шкода, Тетяна Янчук, Андрій Покровський, Алла Надточій, Сергій Була, Костянтин Петрочук, Микола Яручик та Григорій Пустовіт.Разом з тим, ще 10 місцевих обранців взагалі не використовували такий інструмент: Сергій Балицький, Олександр Волинець, Орися Залевська, Вікторія Побережна, Сергій Савчук, Наталія Бунда, Артем Запотоцький, Петро Нестерук, Тарас Шляхтич і Олександр Козлюк.Решта 20 депутатів використовували Facebook періодично.Зросла кількість депутатів, які дисципліновано відвідують пленарні засідання міської ради. У попередній моніторинговий період їх кількість становила 28, нині – 30. Втім, залишились ті самі троє депутатів, які не відвідали жодного пленарного засідання. Це представники фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Наталія Бунда, Артем Запотоцький та Петро Нестерук.Натомість, скоротилась кількість депутатів за показником дисциплінованості відвідування засідань постійних комісій. Якщо у попередній звітний період 20 депутатів відвідали понад 90% засідань комісій, то нині їх кількість зменшилась до 18. Разом з тим, збільшилась кількість депутатів, які відвідали менше 50% комісій.Окрім трьох вище згаданих представників фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» до цієї категорії потрапив четвертий член фракції Андрій Покровський, а також депутати Ігор Поліщук, Орися Залевська та Анна Мовяк.До позитивних тенденцій відносимо і зменшення кількості депутатів, які не мають жодного виступу на сесії. Їх кількість у порівнянні з третім роком повноважень скоротилась з 8 до 6, включаючи тих депутатів, які не відвідували засідання. До числа депутатів, які жодного разу не виступали під час пленарних засідань, відносяться: Наталія Бунда, Артем Запотоцький, Петро Нестерук, Вікторія Побережна, Сергій Шкода та Тетяна Янчук.Натомість, лідерами за кількістю виступів виявились: Григорій Пустовіт, Павло Данильчук, Ігор Поліщук, Алла Надточій, Микола Федік, Костянтин Петрочук.Збільшилась кількість депутатів, які озвучували свої депутатські запити під час пленарних засідань. Якщо у попередній період таких депутатів було зафіксовано 2, то нині їх кількість зросла до 9.Так, протягом четвертого року повноважень депутатські запити подавали Богдан Богонос, Андрій Білан, Юлія Вусенко, Алла Надточій, Микола Собуцький, Микола Дендіберін, Олександр Кравченко, Микита Рабан та Анна Мовяк.У Луцькій міській раді надалі зберігається позитивна тенденція щодо відсутності практики «кнопкодавства». Також усі без виключення депутати Луцькради подали декларації про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру, хоч і не оприлюднювали їх на інших ресурсах, окрім сайту НАЗК.Натомість, зберігається негативна тенденція відсутності практики публічного звітування перед виборцями. Жоден з депутатів Луцькради не проводив публічні зустрічі з виборцями з метою звітування. Втім, 34 місцевих обранці звітували в ефірах місцевих телеканалів, а 36 депутатів оприлюднили текстові або відеозвіти на офіційному сайті Луцької міської ради.Повний звіт і персональні оцінки депутатів по кожному критерію можна переглянути на сайті «Атестації»

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