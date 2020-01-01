«Не просто ЖК, а цілий мікрорайон»: як бізнес обживається на «Суперновій». ФОТО. ВІДЕО*





Зараз же на місці колишньої промзони росте новий мікрорайон. З продуманим плануванням, чи не найкращим в місті видом з вікон (на Старе місто та ботанічний сад) та стильним дизайном. А це доволі нетипово для Луцька, який давно затиснутий у своїх скромних межах. Наприклад, Івано-Франківськ з таким же населенням має вдвічі більшу площу, пише



Завдяки будівельній компанії «Інвестор», яка зводить житловий комплекс «Супернова», вигляд цієї частини міста кардинально змінюється.



Бо ж там не лише згодом оселиться більше 2 тисяч людей (частина з них вже тішиться новими квартирами), мешканцям також потрібно буде десь купувати продукти, робити зачіски, манікюр, займатись спортом, вчити дітей та багато іншого.



Ми поговорили з людьми, які першими наважались вести бізнес у комерційних приміщеннях ЖК «Супернова», а також запитали в експерта з нерухомості та архітектора, чи справді це перспективний район.







«Те, що тут досі не було салонів краси, стало нашою перевагою»



З вересня минулого року в одному з будинків «Супернової» працює салон краси «Dream Team». Вибір місця був невипадковим – раніше тут оселилась співзасновниця салону Катерина Ляшенко.



Каже, припали до душі близькість до центру міста (менше двох кілометрів), а також природа навколо (поруч з житловим комплексом – ботанічний сад на 10 гектарів).



«Виходиш з дому і чуєш, як солов’ї співають. Ми вже навіть впізнаємо одну пару птахів», - каже стилістка.



Це помічають і клієнти салону, які здавалося б, на дворі проводять зовсім мало часу.



Раніше «Dream Team» працював на вулиці Лесі Українки і така зміна локації може видатись дивною. На перший погляд, центр міста – ідеальне місце для подібних закладів, але це зовсім не так.



«Там були постійні проблеми з парковкою. Більшість наших клієнток – жінки за кермом і часто їм просто було ніде поставити авто. Натомість на «Суперновій» для цього є вдосталь місця», - пояснює Катерина Ляшенко.



Приміщення у житловому комплексі салон орендує. Його співзасновниця каже, навіть не довелось робити ремонт – воно було повністю готове для нових користувачів. Додали лише яскравих акцентів в інтер’єр. До речі, кольорова гама співпала з тою, що використовує будівельна компанія «Інвестор».



Через те, що нова локація далеко від найбільш заселених районів Луцька, власниця салону не переймається:



«За великим рахунком у Луцьку немає такого поняття, як далеко. Це не Київ, Львів чи Харків – майже скрізь можна дійти пішки. Більше того – з будь-якої точки міста автомобілем сюди можна доїхати буквально за 10-15 хвилин, громадським транспортом – за 30-40 хвилин. Тут хороша транспортна розв’язка – міські автобуси їздять і на Потебні, і на Львівську, тому проблем з тим, щоб сюди дістатись, точно немає».



Частина клієнтів салону таки засмутилась через його переїзд. Зокрема, частково перестали відвідувати заклад жінки, що працюють в центрі і могли потрапити на процедуру під час обідньої перерви.



«Але загалом клієнтів не поменшало – натомість додались мешканці «Супернової», а також навколишніх будинків. Те, що тут поки немає інших салонів краси, стало нашою перевагою», - розповідає Катерина Ляшенко.



«Навколо – повно людей, які заселяються у нові квартири. Хіба може бути краще місце для салону меблів?»



14 березня цього року в одному з будинків «Супернової» відкрився салон меблів «МакКо», а за два дні розпочався карантин і всю роботу довелось перевести в онлайн.



Тепер же він потрохи відновлює офлайнові продажі, обслуговуючи клієнтів з дотриманням правил безпеки.



Мережа «МакКо» існує вже 20 років. Окрім кількох луцьких локацій, салони також працюють у Горохові та Цумані.



Нове місце обирали, орієнтуючись на перспективний район. «МакКо» може повністю обставити помешкання з нуля – від базових меблів до декоративних елементів інтер’єру, тому новий житловий комплекс для салону – вдале місце.



«Одна справа – працювати в багатоповерховому будинку, нехай і на 5 під’їздів, зовсім інша – у цілому житловому комплексі. Це ж постійно хтось заселяється, обставляє квартиру. І попит на наші послуги з часом лише ростиме, бо ж «Інвестор» здаватиме нові будинки», - каже комерційна директорка «МакКо» Катерина Савчук.



Аби привабити покупців, салон пропонує 10% знижки власникам житла у будь-якому житловому комплексі будівельної компанії «Інвестор». Таким чином, до них звертаються не лише мешканці «Супернової», а й «Струмочка», «Юпітера» та інших.



Приміщення для свого салону «МакКо» викупив і зробив там ремонт під власні потреби.



«Робітники дивувались якості будівельних робіт – казали, що тут мінеральної вати, а це дорогий утеплювальний матеріал, навіть більше, ніж вимагається нормами», - розповідає Катерина Савчук.



Підкупило власників салону розташування житлового комплексу у затишному місці поруч з великим парком.



«Нас зовсім не лякало те, що це новий мікрорайон, де ще немає бізнесу, як такого. Інфраструктура вже розвивається. Думаю, з часом тут буде і садок, і школа, і всі необхідні для життя магазини, заклади», - додає комерційна директорка.



Бізнес у цьому районі отримав поштовх до розвитку



Директор компанії «ВМБ-нерухомість» та заступник голови правління волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Ростислав Ганейчук каже, що поява «Супернової» змінює цю частину міста. Якщо раніше це була зона приватної та промислової забудови, то тепер – фактично спальний мікрорайон.



«Будь-які житлові комплекси потребують і тягнуть за собою розвиток інфраструктури. 2 тисячі мешканців повинні ходити до магазинів, аптек, перукарень, займатись спортом, лікувати зуби і так далі. Безперечно, ці заклади відчинятимуться тут», - пояснює експерт з нерухомості.



Більше того - з його слів, цей процес зачепить не лише безпосередньо територію житлового комплексу, а й прилеглі вулиці: «Це можна порівняти з каменем, який кинули у воду, а навколо розходяться кола».



Звісно, виграє той, хто першим займе місце і наважиться на відкриття закладу, якого тут досі не було. Водночас Ростислав Ганейчук не вірить, що є певна «стеля», після досягнення якої відкриття нових закладів більше не матиме сенсу.



«В Україні люди звикли, що заправки і аптеки є на кожному кроці. А в Європі від заправки до заправки може бути 50 кілометрів. Так само, щоб знайти аптеку, треба пройти не одну вулицю. Тому, я думаю, враховуючи українську специфіку, можливостей для розвитку тут чимало», - каже він.



Нагадаємо, нещодавно в «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок.



“Супернова” - це новий погляд на розвиток району



Колишній головний архітектор Луцька, а також один з розробників проєкту “Супернової” Георгій Шевчук каже, що цей житловий комплекс - унікальне явище в сучасному Луцьку.



“Це приклад, як можна змінити місто, ліквідувавши занедбані промзони і замість них збудувавши новий житловий комплекс. В Луцьку таких комплексних рішень ще не було”, - запевняє він.



“Забудовник чітко знав, що хоче зробити - не багатосекційні стіни, а окремі будинки, де вдосталь простору для кожного мешканця. Свого часу Луцьк пишався такими стінами і отримав найдовший у світі будинок у 33-ому мікрорайоні, але часи і вимоги до житла змінились. “Супернова” - це фактично його антагоніст”, - каже архітектор.



З його слів, безперечні переваги “Супернової” - хороша транспортна розв’язка, а також близькість до ботанічного саду.



“Комплекс проєктувався так, щоб максимум мешканців могли з вікна споглядати паркову зону та Старе місто. Фактично там найкращі краєвиди у Луцьку. Думаю, можна дорого платити за те, щоб щоранку бачити, як сонце сходить над луцьким замком”, - розповідає Георгій Шевчук.



Текст: Віта Сахнік



Фото: Ірина Кабанова, компанія «Інвестор»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще кілька років тому у частині Луцька між вулицею Львівською та мікрорайоном ЛПЗ можна було бачити переважно одно-двоповерхові будинки та мінімум закладів і магазинів, а якщо бути чесним – то їх там практично не було.Зараз же на місці колишньої промзони росте новий мікрорайон. З продуманим плануванням, чи не найкращим в місті видом з вікон (на Старе місто та ботанічний сад) та стильним дизайном. А це доволі нетипово для Луцька, який давно затиснутий у своїх скромних межах. Наприклад, Івано-Франківськ з таким же населенням має вдвічі більшу площу, пише "Перший". Завдяки будівельній компанії «Інвестор», яка зводить житловий комплекс «Супернова», вигляд цієї частини міста кардинально змінюється.Бо ж там не лише згодом оселиться більше 2 тисяч людей (частина з них вже тішиться новими квартирами), мешканцям також потрібно буде десь купувати продукти, робити зачіски, манікюр, займатись спортом, вчити дітей та багато іншого.Ми поговорили з людьми, які першими наважались вести бізнес у комерційних приміщеннях ЖК «Супернова», а також запитали в експерта з нерухомості та архітектора, чи справді це перспективний район.З вересня минулого року в одному з будинків «Супернової» працює салон краси «Dream Team». Вибір місця був невипадковим – раніше тут оселилась співзасновниця салонуКаже, припали до душі близькість до центру міста (менше двох кілометрів), а також природа навколо (поруч з житловим комплексом – ботанічний сад на 10 гектарів).«Виходиш з дому і чуєш, як солов’ї співають. Ми вже навіть впізнаємо одну пару птахів», - каже стилістка.Це помічають і клієнти салону, які здавалося б, на дворі проводять зовсім мало часу.Раніше «Dream Team» працював на вулиці Лесі Українки і така зміна локації може видатись дивною. На перший погляд, центр міста – ідеальне місце для подібних закладів, але це зовсім не так.«Там були постійні проблеми з парковкою. Більшість наших клієнток – жінки за кермом і часто їм просто було ніде поставити авто. Натомість на «Суперновій» для цього є вдосталь місця», - пояснює Катерина Ляшенко.Приміщення у житловому комплексі салон орендує. Його співзасновниця каже, навіть не довелось робити ремонт – воно було повністю готове для нових користувачів. Додали лише яскравих акцентів в інтер’єр. До речі, кольорова гама співпала з тою, що використовує будівельна компанія «Інвестор».Через те, що нова локація далеко від найбільш заселених районів Луцька, власниця салону не переймається:«За великим рахунком у Луцьку немає такого поняття, як далеко. Це не Київ, Львів чи Харків – майже скрізь можна дійти пішки. Більше того – з будь-якої точки міста автомобілем сюди можна доїхати буквально за 10-15 хвилин, громадським транспортом – за 30-40 хвилин. Тут хороша транспортна розв’язка – міські автобуси їздять і на Потебні, і на Львівську, тому проблем з тим, щоб сюди дістатись, точно немає».Частина клієнтів салону таки засмутилась через його переїзд. Зокрема, частково перестали відвідувати заклад жінки, що працюють в центрі і могли потрапити на процедуру під час обідньої перерви.«Але загалом клієнтів не поменшало – натомість додались мешканці «Супернової», а також навколишніх будинків. Те, що тут поки немає інших салонів краси, стало нашою перевагою», - розповідає Катерина Ляшенко.14 березня цього року в одному з будинків «Супернової» відкрився салон меблів «МакКо», а за два дні розпочався карантин і всю роботу довелось перевести в онлайн.Тепер же він потрохи відновлює офлайнові продажі, обслуговуючи клієнтів з дотриманням правил безпеки.Мережа «МакКо» існує вже 20 років. Окрім кількох луцьких локацій, салони також працюють у Горохові та Цумані.Нове місце обирали, орієнтуючись на перспективний район. «МакКо» може повністю обставити помешкання з нуля – від базових меблів до декоративних елементів інтер’єру, тому новий житловий комплекс для салону – вдале місце.«Одна справа – працювати в багатоповерховому будинку, нехай і на 5 під’їздів, зовсім інша – у цілому житловому комплексі. Це ж постійно хтось заселяється, обставляє квартиру. І попит на наші послуги з часом лише ростиме, бо ж «Інвестор» здаватиме нові будинки», - каже комерційна директорка «МакКо»Аби привабити покупців, салон пропонує 10% знижки власникам житла у будь-якому житловому комплексі будівельної компанії «Інвестор». Таким чином, до них звертаються не лише мешканці «Супернової», а й «Струмочка», «Юпітера» та інших.Приміщення для свого салону «МакКо» викупив і зробив там ремонт під власні потреби.«Робітники дивувались якості будівельних робіт – казали, що тут мінеральної вати, а це дорогий утеплювальний матеріал, навіть більше, ніж вимагається нормами», - розповідає Катерина Савчук.Підкупило власників салону розташування житлового комплексу у затишному місці поруч з великим парком.«Нас зовсім не лякало те, що це новий мікрорайон, де ще немає бізнесу, як такого. Інфраструктура вже розвивається. Думаю, з часом тут буде і садок, і школа, і всі необхідні для життя магазини, заклади», - додає комерційна директорка.Директор компанії «ВМБ-нерухомість» та заступник голови правління волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Україникаже, що поява «Супернової» змінює цю частину міста. Якщо раніше це була зона приватної та промислової забудови, то тепер – фактично спальний мікрорайон.«Будь-які житлові комплекси потребують і тягнуть за собою розвиток інфраструктури. 2 тисячі мешканців повинні ходити до магазинів, аптек, перукарень, займатись спортом, лікувати зуби і так далі. Безперечно, ці заклади відчинятимуться тут», - пояснює експерт з нерухомості.Більше того - з його слів, цей процес зачепить не лише безпосередньо територію житлового комплексу, а й прилеглі вулиці: «Це можна порівняти з каменем, який кинули у воду, а навколо розходяться кола».Звісно, виграє той, хто першим займе місце і наважиться на відкриття закладу, якого тут досі не було. Водночас Ростислав Ганейчук не вірить, що є певна «стеля», після досягнення якої відкриття нових закладів більше не матиме сенсу.«В Україні люди звикли, що заправки і аптеки є на кожному кроці. А в Європі від заправки до заправки може бути 50 кілометрів. Так само, щоб знайти аптеку, треба пройти не одну вулицю. Тому, я думаю, враховуючи українську специфіку, можливостей для розвитку тут чимало», - каже він.Нагадаємо, нещодавно в «Суперновій» здали в експлуатацію четвертий будинок.Колишній головний архітектор Луцька, а також один з розробників проєкту “Супернової”каже, що цей житловий комплекс - унікальне явище в сучасному Луцьку.“Це приклад, як можна змінити місто, ліквідувавши занедбані промзони і замість них збудувавши новий житловий комплекс. В Луцьку таких комплексних рішень ще не було”, - запевняє він.“Забудовник чітко знав, що хоче зробити - не багатосекційні стіни, а окремі будинки, де вдосталь простору для кожного мешканця. Свого часу Луцьк пишався такими стінами і отримав найдовший у світі будинок у 33-ому мікрорайоні, але часи і вимоги до житла змінились. “Супернова” - це фактично його антагоніст”, - каже архітектор.З його слів, безперечні переваги “Супернової” - хороша транспортна розв’язка, а також близькість до ботанічного саду.“Комплекс проєктувався так, щоб максимум мешканців могли з вікна споглядати паркову зону та Старе місто. Фактично там найкращі краєвиди у Луцьку. Думаю, можна дорого платити за те, щоб щоранку бачити, як сонце сходить над луцьким замком”, - розповідає Георгій Шевчук.

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