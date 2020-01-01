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Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО

Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
24 травня у соборі міста Нововолинськ відбулась служба із порушеннями карантинних норм під час пандемії коронавірусу.

Фото опублікували на сайті УПЦ (МП) Володимир-Волинської єпархії.

Очолити святкове богослужіння прибув митрополит Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський. Керівнику єпархією співслужили священники нововолинських храмів та клірики собору.

Під час божественної літургії, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія, владика Володимир відзначив духовенство Нововолинського благочиння церковними нагородами.

Так, незважаючи на карантинні обмеження щодо кількості парафіян під час служби, дотримання дистанції та захисних масок, у храмі перебувало багато людей, які не дотримувалися дистанції та були без масок.

Зазначають, богослужіння завершилося хресною ходою з читанням Євангелія.

Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО
Без масок і дотримання дистанції: у храмі на Волині порушують правила карантину. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, храм, порушення карантину
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