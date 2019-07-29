Завтра, 28 травня, центр Луцька залишиться без води
Сьогодні, 19:45
Завтра, 28 травня, у центральних районах Луцька через ремонт водогону буде тимчасово відсутнє водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба КП "Луцькводокал".
Так, із 9:00 години ранку відключать воду, починаючи від вул. Шопена, також по вул. Винниченка, вул. Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вул. Лесі Українки, вул. Набережній, а також на прилеглих територіях.
Причина – заміна ділянки водогону. Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня.
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Про це повідомляє пресслужба КП "Луцькводокал".
Так, із 9:00 години ранку відключать воду, починаючи від вул. Шопена, також по вул. Винниченка, вул. Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вул. Лесі Українки, вул. Набережній, а також на прилеглих територіях.
Причина – заміна ділянки водогону. Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня.
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