Завтра, 28 травня, центр Луцька залишиться без води





Про це



Так, із 9:00 години ранку відключать воду, починаючи від вул. Шопена, також по вул. Винниченка, вул. Парковій, у центральній частині міста, у Старому місті, по вул. Лесі Українки, вул. Набережній, а також на прилеглих територіях.



Причина – заміна ділянки водогону. Роботи триватимуть до повного завершення ремонту. Орієнтовно відновлення водопостачання має відбутися того ж дня.



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