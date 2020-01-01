На будівництві у Луцьку з висоти зірвався чоловік





Про це



Інцидент стався близько 18:30. На місці події була швидка, поліція та рятувальники.



Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, на будівництві з висоти 4-5 метрів зірвався один із будівельників.



У нього - численні переломи та травми. Чоловіка швидкою відвезли в лікарню.



Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини.

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