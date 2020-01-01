На будівництві у Луцьку з висоти зірвався чоловік
Сьогодні, 19:35
У Луцьку на проспекті Молоді, 4 на будівництві з висоти впав чоловік.
Про це повідомляють "Волинські Новини".
Інцидент стався близько 18:30. На місці події була швидка, поліція та рятувальники.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, на будівництві з висоти 4-5 метрів зірвався один із будівельників.
У нього - численні переломи та травми. Чоловіка швидкою відвезли в лікарню.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини.
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Про це повідомляють "Волинські Новини".
Інцидент стався близько 18:30. На місці події була швидка, поліція та рятувальники.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, на будівництві з висоти 4-5 метрів зірвався один із будівельників.
У нього - численні переломи та травми. Чоловіка швидкою відвезли в лікарню.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини.
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