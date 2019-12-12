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У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО
ДТП за участю двох авто сталася близько 19 години в Луцьку на перехресті двох вулиць.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, на перехресті Задворецької та Клима Савури автомобіль Toyota в’їхав у бік зі сторони пасажира легковика Renault.

Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.

Деталі - згодом.

У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, легковик
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