У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, на перехресті Задворецької та Клима Савури автомобіль Toyota в’їхав у бік зі сторони пасажира легковика Renault.



Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох авто сталася близько 19 години в Луцьку на перехресті двох вулиць.Про це повідомили очевидці.Так, на перехресті Задворецької та Клима Савури автомобіль Toyota в’їхав у бік зі сторони пасажира легковика Renault.Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.Деталі - згодом.

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