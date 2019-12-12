У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:09
ДТП за участю двох авто сталася близько 19 години в Луцьку на перехресті двох вулиць.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на перехресті Задворецької та Клима Савури автомобіль Toyota в’їхав у бік зі сторони пасажира легковика Renault.
Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, на перехресті Задворецької та Клима Савури автомобіль Toyota в’їхав у бік зі сторони пасажира легковика Renault.
Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Деталі - згодом.
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