На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО

Волинські правоохоронці затримали на території Закарпатської області маститого злодія, який минулого року обчистив домівку волинянина.Спільника крадія «зі стажем» оголосили в розшук, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Сьогодні, 27 травня, поліцейські управління карного розшуку, слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, слідчі Горохівського відділу поліції, спільно з працівниками управління КОРД провели санкціоновані обшуки за чотирма адресами в Закарпатській області в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).В одному з помешкань виявили громадянина, який підозрюється у скоєнні крадіжки значної суми коштів та вчиненні ряду аналогічних злочинів у різних областях України, в тому числі, на Волині.Заходи відбувались під процесуальним керівництвом прокуратури.Разом зі спільником затриманий у травні 2019 року проник в оселю місцевого підприємця з Горохова, звідки таємно, шляхом демонтажу, вкрали металевий сейф, в якому знаходились ювелірні вироби із золота та грошові кошти в сумі більше мільйона гривень (а саме, 400 тисяч гривень та 50 тисяч доларів).Нині один з них знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, іншому заочно оголошено про підозру.Поліцейські детально відтворили всі події річної давності, ретельно відпрацювали оперативну інформацію і встановили, що зловмисники перебувають на Закарпатті. Кілька днів волинські правоохоронці провели в сусідній області, аби точно встановити особи підозрюваних та зібрати доказову базу. Сьогодні одного з них затримали в порядку статті 208 КПК України. Завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За вчинення крадіжки в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185 ККУ) йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.