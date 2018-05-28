вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО

На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали на території Закарпатської області маститого злодія, який минулого року обчистив домівку волинянина.

Спільника крадія «зі стажем» оголосили в розшук, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Сьогодні, 27 травня, поліцейські управління карного розшуку, слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, слідчі Горохівського відділу поліції, спільно з працівниками управління КОРД провели санкціоновані обшуки за чотирма адресами в Закарпатській області в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

В одному з помешкань виявили громадянина, який підозрюється у скоєнні крадіжки значної суми коштів та вчиненні ряду аналогічних злочинів у різних областях України, в тому числі, на Волині.
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО


Заходи відбувались під процесуальним керівництвом прокуратури.

Разом зі спільником затриманий у травні 2019 року проник в оселю місцевого підприємця з Горохова, звідки таємно, шляхом демонтажу, вкрали металевий сейф, в якому знаходились ювелірні вироби із золота та грошові кошти в сумі більше мільйона гривень (а саме, 400 тисяч гривень та 50 тисяч доларів).
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО

Нині один з них знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, іншому заочно оголошено про підозру.

Поліцейські детально відтворили всі події річної давності, ретельно відпрацювали оперативну інформацію і встановили, що зловмисники перебувають на Закарпатті. Кілька днів волинські правоохоронці провели в сусідній області, аби точно встановити особи підозрюваних та зібрати доказову базу. Сьогодні одного з них затримали в порядку статті 208 КПК України. Завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО

За вчинення крадіжки в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185 ККУ) йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, крадіжка, Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО
Сьогодні, 21:16
На Волині нетверезий тракторист-порушник пропонував хабар патрульним
Сьогодні, 21:10
За 5 місяців лісова охорона зафіксувала майже 200 фактів незаконних рубок на Волині
Сьогодні, 20:38
Стало відомо, хто з соцпрацівників в Україні отримає доплату
Сьогодні, 20:23
У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:09
Схожі новини
У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина У Горохові чоловіки обікрали автівку волинянина
28 травень, 2018, 10:50
Волинянин вкрав у односельчанина мотоцикл Волинянин вкрав у односельчанина мотоцикл
11 квітень, 08:35
42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів 42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів
16 березень, 18:45
У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку
30 жовтень, 2019, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині нетверезий тракторист-порушник пропонував хабар патрульним
Сьогодні, 21:10
 0
За 5 місяців лісова охорона зафіксувала майже 200 фактів незаконних рубок на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
Стало відомо, хто з соцпрацівників в Україні отримає доплату
Сьогодні, 20:23
 0
У Луцьку – аварія на перехресті: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 20:09
 0
Медіа
відео
1/8