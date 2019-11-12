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«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО

«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО
Депутатка Луцької міскради та учасниця Громадянського Руху "СВІДОМІ" Алла Надточій розповіла про свої плани щодо участі у майбутніх місцевих виборах.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Аверс", - пише ІА Конкурент.

"Я долучилася до Громадянського Руху "СВІДОМІ". Це ще одна платформа для мене, аби працювати. Як депутати ми там об'єднуємося, вирішуємо проблеми соціальні, проблеми громади. Тому я точно обиратиму ту платформу, політичну партію, з якою мені буде комфортно, і буду йти на вибори. Я йду на вибори тоді, коли відчуваю підтримку. На сьогодні виборці, з якими я працюю, просять мене брати участь у виборах", – заявила Алла Надточій.

Також вона додала: якщо буде політична партія "СВІДОМІ", то піде на вибори з нею.


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Теги: Волинь, Луцьк, вибори, СВІДОМІ
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