«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
Депутатка Луцької міскради та учасниця Громадянського Руху "СВІДОМІ" Алла Надточій розповіла про свої плани щодо участі у майбутніх місцевих виборах.
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Аверс", - пише ІА Конкурент.
"Я долучилася до Громадянського Руху "СВІДОМІ". Це ще одна платформа для мене, аби працювати. Як депутати ми там об'єднуємося, вирішуємо проблеми соціальні, проблеми громади. Тому я точно обиратиму ту платформу, політичну партію, з якою мені буде комфортно, і буду йти на вибори. Я йду на вибори тоді, коли відчуваю підтримку. На сьогодні виборці, з якими я працюю, просять мене брати участь у виборах", – заявила Алла Надточій.
Також вона додала: якщо буде політична партія "СВІДОМІ", то піде на вибори з нею.
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Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Аверс", - пише ІА Конкурент.
"Я долучилася до Громадянського Руху "СВІДОМІ". Це ще одна платформа для мене, аби працювати. Як депутати ми там об'єднуємося, вирішуємо проблеми соціальні, проблеми громади. Тому я точно обиратиму ту платформу, політичну партію, з якою мені буде комфортно, і буду йти на вибори. Я йду на вибори тоді, коли відчуваю підтримку. На сьогодні виборці, з якими я працюю, просять мене брати участь у виборах", – заявила Алла Надточій.
Також вона додала: якщо буде політична партія "СВІДОМІ", то піде на вибори з нею.
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