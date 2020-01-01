Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО

Волинські рятувальники розпочали комплексну роботу щодо запобігання, а також ефективного реагування на можливі надзвичайні події на озерах та річках краю.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.27 травня працівники групи водолазно-рятувального відділення міста Луцька аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області провели спеціальні навчання на Теремнівському озері в обласному центрі.Згідно легенди, чоловік, який купався в озері відплив на значну відстань від берега, і у холодній воді його ногу звела судома. Умовного потопаючого врятували водолази, які паралельно відпрацювали заходи з порятунку потерпілого, транспортування його на берег та надання порятованому першої домедичної допомоги. Так учасники навчань вкотре вдосконалили навички своєчасного реагування на надзвичайні події, що можуть трапитися з будь-якою людиною на воді.Подібні заходи й надалі будуть проводитися у місцях відпочинку волинян на водоймах у літній період.