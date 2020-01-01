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Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО

Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО
Волинські рятувальники розпочали комплексну роботу щодо запобігання, а також ефективного реагування на можливі надзвичайні події на озерах та річках краю.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

27 травня працівники групи водолазно-рятувального відділення міста Луцька аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області провели спеціальні навчання на Теремнівському озері в обласному центрі.
Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО


Згідно легенди, чоловік, який купався в озері відплив на значну відстань від берега, і у холодній воді його ногу звела судома. Умовного потопаючого врятували водолази, які паралельно відпрацювали заходи з порятунку потерпілого, транспортування його на берег та надання порятованому першої домедичної допомоги. Так учасники навчань вкотре вдосконалили навички своєчасного реагування на надзвичайні події, що можуть трапитися з будь-якою людиною на воді.
Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО

Подібні заходи й надалі будуть проводитися у місцях відпочинку волинян на водоймах у літній період.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, тренування
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