Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом





Політ за 16 із лишком хвилин скасували через несприятливі погодні умови, зокрема підвищена хмарність. Про це повідомляє



Crew Dragon мав бути запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9. Її унікальність у тому, що в разі збереження після падіння на Землю вона частково може використовуватися повторно.



Вперше в історії астронавти в космос мали полетіти на кораблі, збудованому приватному компанією. Утім черех підвищену хмарність політ відклали на 30 травня.



Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених американських космонавтів: 49-річного Роберта Бенкена й 53-річного Дуґласа Герлі. На космічному кораблі вони мають дістатися Міжнародної космічної станції вже 28 травня.



Окрім того, що це перше в історії відправлення людей у космос на комерційному апараті, це ще й мав бути перший за дев’ять років запуск із території США. Досі американські космонавти вирушали в російському космічному кораблі «Союз» із космодрому Байконур.



Більше про політ Crew Dragon читайте в матеріалі Олени Куренкової: Уперше за десятиріччя американці вирушать до МКС на власному космічному кораблі. Чому це важливо і до чого тут Ілон Маск

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Космічний корабель Crew Dragon, який створила компанія SpaceX Ілона Маска, не вирушив у космос із Космічного центру імені Кеннеді, що в штаті Флорида.Політ за 16 із лишком хвилин скасували через несприятливі погодні умови, зокрема підвищена хмарність. Про це повідомляє hromadske. Crew Dragon мав бути запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9. Її унікальність у тому, що в разі збереження після падіння на Землю вона частково може використовуватися повторно.Вперше в історії астронавти в космос мали полетіти на кораблі, збудованому приватному компанією. Утім черех підвищену хмарність політ відклали на 30 травня.Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених американських космонавтів: 49-річного Роберта Бенкена й 53-річного Дуґласа Герлі. На космічному кораблі вони мають дістатися Міжнародної космічної станції вже 28 травня.Окрім того, що це перше в історії відправлення людей у космос на комерційному апараті, це ще й мав бути перший за дев’ять років запуск із території США. Досі американські космонавти вирушали в російському космічному кораблі «Союз» із космодрому Байконур.Більше про політ Crew Dragon читайте в матеріалі Олени Куренкової: Уперше за десятиріччя американці вирушать до МКС на власному космічному кораблі. Чому це важливо і до чого тут Ілон Маск

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