Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом
27 травень, 23:34
Космічний корабель Crew Dragon, який створила компанія SpaceX Ілона Маска, не вирушив у космос із Космічного центру імені Кеннеді, що в штаті Флорида.
Політ за 16 із лишком хвилин скасували через несприятливі погодні умови, зокрема підвищена хмарність. Про це повідомляє hromadske.
Crew Dragon мав бути запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9. Її унікальність у тому, що в разі збереження після падіння на Землю вона частково може використовуватися повторно.
Вперше в історії астронавти в космос мали полетіти на кораблі, збудованому приватному компанією. Утім черех підвищену хмарність політ відклали на 30 травня.
Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених американських космонавтів: 49-річного Роберта Бенкена й 53-річного Дуґласа Герлі. На космічному кораблі вони мають дістатися Міжнародної космічної станції вже 28 травня.
Окрім того, що це перше в історії відправлення людей у космос на комерційному апараті, це ще й мав бути перший за дев’ять років запуск із території США. Досі американські космонавти вирушали в російському космічному кораблі «Союз» із космодрому Байконур.
Більше про політ Crew Dragon читайте в матеріалі Олени Куренкової: Уперше за десятиріччя американці вирушать до МКС на власному космічному кораблі. Чому це важливо і до чого тут Ілон Маск
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Політ за 16 із лишком хвилин скасували через несприятливі погодні умови, зокрема підвищена хмарність. Про це повідомляє hromadske.
Crew Dragon мав бути запущений за допомогою ракети-носія Falcon 9. Її унікальність у тому, що в разі збереження після падіння на Землю вона частково може використовуватися повторно.
Вперше в історії астронавти в космос мали полетіти на кораблі, збудованому приватному компанією. Утім черех підвищену хмарність політ відклали на 30 травня.
Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених американських космонавтів: 49-річного Роберта Бенкена й 53-річного Дуґласа Герлі. На космічному кораблі вони мають дістатися Міжнародної космічної станції вже 28 травня.
Окрім того, що це перше в історії відправлення людей у космос на комерційному апараті, це ще й мав бути перший за дев’ять років запуск із території США. Досі американські космонавти вирушали в російському космічному кораблі «Союз» із космодрому Байконур.
Більше про політ Crew Dragon читайте в матеріалі Олени Куренкової: Уперше за десятиріччя американці вирушать до МКС на власному космічному кораблі. Чому це важливо і до чого тут Ілон Маск
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом
27 травень, 23:34