вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію, - ЗМІ

Українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію, - ЗМІ
В Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за сам "струм" і транспортування, тобто так звана абонплата.

Тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го, - пише OBOZREVATEL, посилаючись на джерела в Кабміні.

За інформацією видання, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), 2020 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть.

"Зараз просто не час. Ми дійшли ситуації, коли і регулятор, і міністерство у своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи 2020 року ніхто не буде", – пояснює співрозмовник.

Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, подібно до платіжок за газ уже найближчим часом квитанції за електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію та її постачання. Такий намір у інтерв'ю "Цензор" уже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.

Зазначимо, що в разі з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, у регіонах, де постачання блакитного палива ускладнене і є невелика кількість споживачів, плата збільшилася.

Зараз у Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже 2021 року. Також, імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже з наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, платіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію, - ЗМІ
Сьогодні, 00:16
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом
27 травень, 23:34
Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО
27 травень, 22:52
«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО
27 травень, 22:18
Схожі новини
Авіасполучення в Україні відновиться з 15 червня, але буде 14-денна самоізоляція, – МОЗ Авіасполучення в Україні відновиться з 15 червня, але буде 14-денна самоізоляція, – МОЗ
27 травень, 13:15
Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9 Ранок 27 травня: в Україні – 321 новий випадок COVID-19 за добу, з них на Волині – 9
27 травень, 09:25
В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину В Україні залучатимуть волонтерів для контролю за дотриманням карантину
26 травень, 15:23
Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22 Ранок 26 травня: в Україні – 339 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 22
26 травень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію, - ЗМІ
Сьогодні, 00:16
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Компанія Ілона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon перед стартом
27 травень, 23:34
 0
Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО
27 травень, 22:52
 0
«Мене просять виборці», - Алла Надточій про майбутню участь у виборах. ВІДЕО
27 травень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8