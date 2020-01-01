Українці отримуватимуть дві платіжки за електроенергію, - ЗМІ
Сьогодні, 00:16
В Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за сам "струм" і транспортування, тобто так звана абонплата.
Тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го, - пише OBOZREVATEL, посилаючись на джерела в Кабміні.
За інформацією видання, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), 2020 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть.
"Зараз просто не час. Ми дійшли ситуації, коли і регулятор, і міністерство у своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи 2020 року ніхто не буде", – пояснює співрозмовник.
Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, подібно до платіжок за газ уже найближчим часом квитанції за електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію та її постачання. Такий намір у інтерв'ю "Цензор" уже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.
Зазначимо, що в разі з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, у регіонах, де постачання блакитного палива ускладнене і є невелика кількість споживачів, плата збільшилася.
Зараз у Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже 2021 року. Також, імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже з наступного року.
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Тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го, - пише OBOZREVATEL, посилаючись на джерела в Кабміні.
За інформацією видання, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), 2020 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть.
"Зараз просто не час. Ми дійшли ситуації, коли і регулятор, і міністерство у своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи 2020 року ніхто не буде", – пояснює співрозмовник.
Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, подібно до платіжок за газ уже найближчим часом квитанції за електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію та її постачання. Такий намір у інтерв'ю "Цензор" уже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.
Зазначимо, що в разі з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, у регіонах, де постачання блакитного палива ускладнене і є невелика кількість споживачів, плата збільшилася.
Зараз у Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже 2021 року. Також, імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже з наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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