Волинські студенти отримають стипендії з Австралії
Сьогодні, 02:17
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки отримають стипендії від Вічного фонду Степана та Євгенії Радіонів.
Про це повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю університету.
Фонд щороку надає стипендії обдарованим студента Лесиного вишу.
Як відомо, Степан Радіон народився 1912 р. в селі Сильне, що в Ківерцівському районі на Волині. 1944 р. змушений був емігрувати до Австралії. Журналіст і письменник, науковець і бібліограф, літописець австралійської україністики за наукову та літературну працю був удостоєний звання почесного доктора Аризонського університету (США), став дійсним членом Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада), а 1994 р. – почесним професором Волинського державного університету імені Лесі Українки.
Після смерті батька його син – Юрій Радіон – заснував благодійний фонд.
Цьогоріч стипендію отримають 5 студентів факультету філології та журналістики, які за час навчання виявили високий рівень фахової підготовки, здібності до наукового пошуку, громадянську активність: Антоніна Андрійчук (Журн-46), Тетяна Березна, Оксана Кашталян (ВС-46), Олена Решотка (ВС-36) й Олександра Тулісова (Укр-21).
Усі студенти отримають одноразову стипендію у розмірі 8643 гривні.
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Про це повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю університету.
Фонд щороку надає стипендії обдарованим студента Лесиного вишу.
Як відомо, Степан Радіон народився 1912 р. в селі Сильне, що в Ківерцівському районі на Волині. 1944 р. змушений був емігрувати до Австралії. Журналіст і письменник, науковець і бібліограф, літописець австралійської україністики за наукову та літературну працю був удостоєний звання почесного доктора Аризонського університету (США), став дійсним членом Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада), а 1994 р. – почесним професором Волинського державного університету імені Лесі Українки.
Після смерті батька його син – Юрій Радіон – заснував благодійний фонд.
Цьогоріч стипендію отримають 5 студентів факультету філології та журналістики, які за час навчання виявили високий рівень фахової підготовки, здібності до наукового пошуку, громадянську активність: Антоніна Андрійчук (Журн-46), Тетяна Березна, Оксана Кашталян (ВС-46), Олена Решотка (ВС-36) й Олександра Тулісова (Укр-21).
Усі студенти отримають одноразову стипендію у розмірі 8643 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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