Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
Сьогодні, 08:10
На Волині поєднати долі вирішили поєднати долі тренер та його підопічна.
Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" у фейсбуці.
У спільноті оприлюднили весільні світлини новоспеченого подружжя тренера-реабілітолога, чемпіона України з пауерліфтингу Максима Бондаренка та вихованки спортшколи Богдани Дубовик.
"Вітаємо з одруженням тренера Бондаренко Максима та спорсменку Дубовик Богдану! Дуже тішимося, що спільне заняття спортом об'єднало ці два серця! Нехай вам щастить по житті та завжди усміхається доля. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Бажаємо молодим від усієї душі щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами", - йдеться у дописі.
Як розповів виданню КовельPost Заслужений тренер України, керівник Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт» та громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович, за 30 років існування спортивного клубу, у якому займається молодь з обмеженими фізичними можливостями, це уже 17-те весілля.
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Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" у фейсбуці.
У спільноті оприлюднили весільні світлини новоспеченого подружжя тренера-реабілітолога, чемпіона України з пауерліфтингу Максима Бондаренка та вихованки спортшколи Богдани Дубовик.
"Вітаємо з одруженням тренера Бондаренко Максима та спорсменку Дубовик Богдану! Дуже тішимося, що спільне заняття спортом об'єднало ці два серця! Нехай вам щастить по житті та завжди усміхається доля. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Бажаємо молодим від усієї душі щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами", - йдеться у дописі.
Як розповів виданню КовельPost Заслужений тренер України, керівник Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт» та громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович, за 30 років існування спортивного клубу, у якому займається молодь з обмеженими фізичними можливостями, це уже 17-те весілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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