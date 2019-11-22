вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО

Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
На Волині поєднати долі вирішили поєднати долі тренер та його підопічна.

Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" у фейсбуці.

У спільноті оприлюднили весільні світлини новоспеченого подружжя тренера-реабілітолога, чемпіона України з пауерліфтингу Максима Бондаренка та вихованки спортшколи Богдани Дубовик.
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО

"Вітаємо з одруженням тренера Бондаренко Максима та спорсменку Дубовик Богдану! Дуже тішимося, що спільне заняття спортом об'єднало ці два серця! Нехай вам щастить по житті та завжди усміхається доля. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Бажаємо молодим від усієї душі щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами", - йдеться у дописі.
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО

Як розповів виданню КовельPost Заслужений тренер України, керівник Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт» та громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович, за 30 років існування спортивного клубу, у якому займається молодь з обмеженими фізичними можливостями, це уже 17-те весілля.

Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, шлюб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
Сьогодні, 08:10
В ЄС обіцяють інвестувати у водний транспорт України
Сьогодні, 07:34
Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому
Сьогодні, 06:20
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Сьогодні, 05:12
В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
Сьогодні, 04:18
Схожі новини
За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів
28 лютий, 13:15
Психологиня з Луцька розповіла секрети щасливого шлюбу та чи можна реанімувати втрачене Психологиня з Луцька розповіла секрети щасливого шлюбу та чи можна реанімувати втрачене
22 листопад, 2019, 12:06
У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб У селищі на Волині зареєстрували інтернаціональний шлюб
21 травень, 2019, 12:52
Чи одружуються волинянки з «зеками» Чи одружуються волинянки з «зеками»
13 листопад, 2018, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
Сьогодні, 08:10
 0
В ЄС обіцяють інвестувати у водний транспорт України
Сьогодні, 07:34
 0
Українські чиновники отримуватимуть зарплату по-новому
Сьогодні, 06:20
 0
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Сьогодні, 05:12
 0
В Одесі після падіння в басейн ресторану померла дворічна дитина
Сьогодні, 04:18
 0
Медіа
відео
1/8