Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО

На Волині поєднати долі вирішили поєднати долі тренер та його підопічна.Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" у фейсбуці.У спільноті оприлюднили весільні світлини новоспеченого подружжя тренера-реабілітолога, чемпіона України з пауерліфтингута вихованки спортшколи"Вітаємо з одруженням тренера Бондаренко Максима та спорсменку Дубовик Богдану! Дуже тішимося, що спільне заняття спортом об'єднало ці два серця! Нехай вам щастить по житті та завжди усміхається доля. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Бажаємо молодим від усієї душі щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами", - йдеться у дописі.Як розповів виданню КовельPost Заслужений тренер України, керівник Ковельського відділення Волинського центру «Інваспорт» та громадської організації «Спарта», за 30 років існування спортивного клубу, у якому займається молодь з обмеженими фізичними можливостями, це уже 17-те весілля.