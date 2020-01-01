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Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО

Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Луцька велоспортсменка Олександра Логвінюк виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу з велоспорту.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Як відомо, Олександра успішно виступила в складі збірної України на Міжнародних змаганнях високого класу в Португалії, які відбулися цьогоріч у лютому. На велотреку в олімпійському виді кейрін вона зайняла ІІ місце.

Тренери спортсменки - Ковальова В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО

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Теги: спорт, велоспорт, Луцьк
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