Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО

Олександра Логвінюк виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу з велоспорту.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Як відомо, Олександра успішно виступила в складі збірної України на Міжнародних змаганнях високого класу в Португалії, які відбулися цьогоріч у лютому. На велотреку в олімпійському виді кейрін вона зайняла ІІ місце.



Тренери спортсменки - Ковальова В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.



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