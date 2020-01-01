Лучанка стала майстром спорту міжнародного класу. ФОТО
Сьогодні, 05:12
Луцька велоспортсменка Олександра Логвінюк виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу з велоспорту.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Як відомо, Олександра успішно виступила в складі збірної України на Міжнародних змаганнях високого класу в Португалії, які відбулися цьогоріч у лютому. На велотреку в олімпійському виді кейрін вона зайняла ІІ місце.
Тренери спортсменки - Ковальова В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Як відомо, Олександра успішно виступила в складі збірної України на Міжнародних змаганнях високого класу в Португалії, які відбулися цьогоріч у лютому. На велотреку в олімпійському виді кейрін вона зайняла ІІ місце.
Тренери спортсменки - Ковальова В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.
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