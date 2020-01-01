Стало відомо, чому відклали історичний запуск Crew Dragon





Про це повідомляє



"Старт відклали через несприятливі погодні умови. Грозовий фронт на курсі 90 градусів не дав можливості безпечно стартувати, адже у цьому випадку важлива погода не лише над стартовим майданчиком, але й на ділянці можливої аварійної посадки. А вузьке стартове вікно не дало можливості дочекатись, поки хмари розійдуться", - написав У Фейсбук один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики, український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату).



За словами Васильєва, рішення приймалося важко. За 26 хвилин до старту підрозділ NASA, відповідальний за метеорологічні умови ще сумнівався, але за 15 хвилин до старту, отримавши черговий прогноз із зонда, остаточно відклав запуск.



"Отже, наступні вікна: 30 травня о 3:22 PM EDT, або 31 травня о 3:00 PM EDT. У будь-якому разі, сьогодні була чудова передстартова репетиція у бойових умовах. А успішні передстартові процедури, це 50% успіху. Практики забагато не буває", - підсумував експерт.



Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях "Союз".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старт космічного корабля Crew Dragon V2 компанії SpaceX з двома астронавтами на борту відклали через грозовий фронт.Про це повідомляє Gazeta ua. "Старт відклали через несприятливі погодні умови. Грозовий фронт на курсі 90 градусів не дав можливості безпечно стартувати, адже у цьому випадку важлива погода не лише над стартовим майданчиком, але й на ділянці можливої аварійної посадки. А вузьке стартове вікно не дало можливості дочекатись, поки хмари розійдуться", - написав У Фейсбук один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики, український журналіст і письменник(друкується під псевдонімом Дорж Бату).За словами Васильєва, рішення приймалося важко. За 26 хвилин до старту підрозділ NASA, відповідальний за метеорологічні умови ще сумнівався, але за 15 хвилин до старту, отримавши черговий прогноз із зонда, остаточно відклав запуск."Отже, наступні вікна: 30 травня о 3:22 PM EDT, або 31 травня о 3:00 PM EDT. У будь-якому разі, сьогодні була чудова передстартова репетиція у бойових умовах. А успішні передстартові процедури, це 50% успіху. Практики забагато не буває", - підсумував експерт.Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях "Союз".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію