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Курс валют у Луцьку на 28 травня

Курс валют у Луцьку на 28 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.728, а продаж – 27.056.

Євро при купівлі становить – 28.963, продажу – 29.561.

Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.700, продаж – 6.614.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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