В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»





Про це повідомляють на



Медики інформують, що пацієнт травмувався при роботі щітковою насадкою на «болгарці» без дотримання правил безпеки.



При огляді виявили проникаюче поранення із металевим стороннім тілом, один кінець якого знаходився в раневому каналі рогівки, а інший заходив у кришталик.



За даними УЗД лікарі з’ясували, що стороннє тіло є досить довгим та проходить в задню камеру ока через весь кришталик. Зір пацієнта на момент поступлення - 0,06 (рахунок пальців з 3 метрів).



Тактику лікування поділили на декілька етапів.



Першим етапом було видалення стороннього тіла із ушиванням рани рогівки. Оскільки стороннє тіло було в рівень з рогівкою і не виступало над її поверхнею достатньо, щоб видалити його, вирішили "подати" його із передньої камери через розширений парацентез. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 12 мм.



Другий етап лікування полягав у терапевтичному лікуванні запального процесу та попередженны розвитку інфекційного процесу. Цей етап зайняв декілька днів та підготував око до третього етапу, а саме боротьби із травматичною катарактою та, відповідно, очікуваним покращенням зору.



Третій етап – проведення факоемульсифікаціъ травматичної катаракти із імплантацієї інтраокулярнї лінзи.



«Операція була не легкою, оскільки стороннє тіло повністю пробило як передню так і задню капсулу кришталика, що могло б під час операції спричинити "утоплення" кришталикових мас. Проте все пройшло добре, зір пацієнта на другий день після імплантації кришталика 0.5 (5 рядків) та поступово покращується», - інформують у відділенні мікрохірургії ока.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділенні мікрохірургії ока Волинської обласної клінічної лікарні зробили складну операцію, завдяки якій вдалось врятувати око та зір пацієнтові із важкою травмою. Йдеться про проникаючу рогівкову травму ока з внутрішньоочним стороннім тілом.Про це повідомляють на сторінці відділення у фейсбуці.Медики інформують, що пацієнт травмувався при роботі щітковою насадкою на «болгарці» без дотримання правил безпеки.При огляді виявили проникаюче поранення із металевим стороннім тілом, один кінець якого знаходився в раневому каналі рогівки, а інший заходив у кришталик.За даними УЗД лікарі з’ясували, що стороннє тіло є досить довгим та проходить в задню камеру ока через весь кришталик. Зір пацієнта на момент поступлення - 0,06 (рахунок пальців з 3 метрів).Тактику лікування поділили на декілька етапів.Першим етапом було видалення стороннього тіла із ушиванням рани рогівки. Оскільки стороннє тіло було в рівень з рогівкою і не виступало над її поверхнею достатньо, щоб видалити його, вирішили "подати" його із передньої камери через розширений парацентез. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 12 мм.Другий етап лікування полягав у терапевтичному лікуванні запального процесу та попередженны розвитку інфекційного процесу. Цей етап зайняв декілька днів та підготував око до третього етапу, а саме боротьби із травматичною катарактою та, відповідно, очікуваним покращенням зору.Третій етап – проведення факоемульсифікаціъ травматичної катаракти із імплантацієї інтраокулярнї лінзи.«Операція була не легкою, оскільки стороннє тіло повністю пробило як передню так і задню капсулу кришталика, що могло б під час операції спричинити "утоплення" кришталикових мас. Проте все пройшло добре, зір пацієнта на другий день після імплантації кришталика 0.5 (5 рядків) та поступово покращується», - інформують у відділенні мікрохірургії ока.

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