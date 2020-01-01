В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»
Сьогодні, 09:07
У відділенні мікрохірургії ока Волинської обласної клінічної лікарні зробили складну операцію, завдяки якій вдалось врятувати око та зір пацієнтові із важкою травмою. Йдеться про проникаючу рогівкову травму ока з внутрішньоочним стороннім тілом.
Про це повідомляють на сторінці відділення у фейсбуці.
Медики інформують, що пацієнт травмувався при роботі щітковою насадкою на «болгарці» без дотримання правил безпеки.
При огляді виявили проникаюче поранення із металевим стороннім тілом, один кінець якого знаходився в раневому каналі рогівки, а інший заходив у кришталик.
За даними УЗД лікарі з’ясували, що стороннє тіло є досить довгим та проходить в задню камеру ока через весь кришталик. Зір пацієнта на момент поступлення - 0,06 (рахунок пальців з 3 метрів).
Тактику лікування поділили на декілька етапів.
Першим етапом було видалення стороннього тіла із ушиванням рани рогівки. Оскільки стороннє тіло було в рівень з рогівкою і не виступало над її поверхнею достатньо, щоб видалити його, вирішили "подати" його із передньої камери через розширений парацентез. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 12 мм.
Другий етап лікування полягав у терапевтичному лікуванні запального процесу та попередженны розвитку інфекційного процесу. Цей етап зайняв декілька днів та підготував око до третього етапу, а саме боротьби із травматичною катарактою та, відповідно, очікуваним покращенням зору.
Третій етап – проведення факоемульсифікаціъ травматичної катаракти із імплантацієї інтраокулярнї лінзи.
«Операція була не легкою, оскільки стороннє тіло повністю пробило як передню так і задню капсулу кришталика, що могло б під час операції спричинити "утоплення" кришталикових мас. Проте все пройшло добре, зір пацієнта на другий день після імплантації кришталика 0.5 (5 рядків) та поступово покращується», - інформують у відділенні мікрохірургії ока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці відділення у фейсбуці.
Медики інформують, що пацієнт травмувався при роботі щітковою насадкою на «болгарці» без дотримання правил безпеки.
При огляді виявили проникаюче поранення із металевим стороннім тілом, один кінець якого знаходився в раневому каналі рогівки, а інший заходив у кришталик.
За даними УЗД лікарі з’ясували, що стороннє тіло є досить довгим та проходить в задню камеру ока через весь кришталик. Зір пацієнта на момент поступлення - 0,06 (рахунок пальців з 3 метрів).
Тактику лікування поділили на декілька етапів.
Першим етапом було видалення стороннього тіла із ушиванням рани рогівки. Оскільки стороннє тіло було в рівень з рогівкою і не виступало над її поверхнею достатньо, щоб видалити його, вирішили "подати" його із передньої камери через розширений парацентез. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 12 мм.
Другий етап лікування полягав у терапевтичному лікуванні запального процесу та попередженны розвитку інфекційного процесу. Цей етап зайняв декілька днів та підготував око до третього етапу, а саме боротьби із травматичною катарактою та, відповідно, очікуваним покращенням зору.
Третій етап – проведення факоемульсифікаціъ травматичної катаракти із імплантацієї інтраокулярнї лінзи.
«Операція була не легкою, оскільки стороннє тіло повністю пробило як передню так і задню капсулу кришталика, що могло б під час операції спричинити "утоплення" кришталикових мас. Проте все пройшло добре, зір пацієнта на другий день після імплантації кришталика 0.5 (5 рядків) та поступово покращується», - інформують у відділенні мікрохірургії ока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:11
В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:05
Не варто нехтувати правилами безпеки при роботі болгаркою