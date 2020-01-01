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В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»

В обласній лікарні Волині врятували око пацієнтові, що травмувався при роботі з «болгаркою»
У відділенні мікрохірургії ока Волинської обласної клінічної лікарні зробили складну операцію, завдяки якій вдалось врятувати око та зір пацієнтові із важкою травмою. Йдеться про проникаючу рогівкову травму ока з внутрішньоочним стороннім тілом.

Про це повідомляють на сторінці відділення у фейсбуці.

Медики інформують, що пацієнт травмувався при роботі щітковою насадкою на «болгарці» без дотримання правил безпеки.

При огляді виявили проникаюче поранення із металевим стороннім тілом, один кінець якого знаходився в раневому каналі рогівки, а інший заходив у кришталик.

За даними УЗД лікарі з’ясували, що стороннє тіло є досить довгим та проходить в задню камеру ока через весь кришталик. Зір пацієнта на момент поступлення - 0,06 (рахунок пальців з 3 метрів).

Тактику лікування поділили на декілька етапів.

Першим етапом було видалення стороннього тіла із ушиванням рани рогівки. Оскільки стороннє тіло було в рівень з рогівкою і не виступало над її поверхнею достатньо, щоб видалити його, вирішили "подати" його із передньої камери через розширений парацентез. Внутрішньоочним стороннім тілом виявилась дротинка довжиною близько 12 мм.

Другий етап лікування полягав у терапевтичному лікуванні запального процесу та попередженны розвитку інфекційного процесу. Цей етап зайняв декілька днів та підготував око до третього етапу, а саме боротьби із травматичною катарактою та, відповідно, очікуваним покращенням зору.

Третій етап – проведення факоемульсифікаціъ травматичної катаракти із імплантацієї інтраокулярнї лінзи.

«Операція була не легкою, оскільки стороннє тіло повністю пробило як передню так і задню капсулу кришталика, що могло б під час операції спричинити "утоплення" кришталикових мас. Проте все пройшло добре, зір пацієнта на другий день після імплантації кришталика 0.5 (5 рядків) та поступово покращується», - інформують у відділенні мікрохірургії ока.


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Теги: операція, око, медики, Луцьк, Волинь, болгарка
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Коментарі 1
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Жесть, лікарям жирний респект!!!
Не варто нехтувати правилами безпеки при роботі болгаркою
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