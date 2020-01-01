Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:11
Щороку на сороковий день після Воскресіння Христового християни відзначають Вознесіння. Дата припадає на різний день в залежності від того, коли ми святкували Великдень, але завжди в четвер.
Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця,- повідомляє 24 канал.
Прикмети на Вознесіння Христове
- Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.
- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.
- Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.
- Роса в цей день вважається цілющою.
- Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.
- Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.
- Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.
- Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.
- Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.
Що не можна робити на Вознесіння
- В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля.
- На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.
- Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.
- Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.
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Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця,- повідомляє 24 канал.
Прикмети на Вознесіння Христове
- Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.
- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.
- Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.
- Роса в цей день вважається цілющою.
- Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.
- Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.
- Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.
- Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.
- Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.
Що не можна робити на Вознесіння
- В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля.
- На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.
- Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.
- Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.
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