Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день





Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця,- повідомляє



Прикмети на Вознесіння Христове



- Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.

- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

- Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.

- Роса в цей день вважається цілющою.

- Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.

- Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.

- Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.

- Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.

- Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.



Що не можна робити на Вознесіння



- В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля.

- На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.

- Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.

- Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку на сороковий день після Воскресіння Христового християни відзначають Вознесіння. Дата припадає на різний день в залежності від того, коли ми святкували Великдень, але завжди в четвер.Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця,- повідомляє 24 канал - Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.- Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.- Роса в цей день вважається цілющою.- Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.- Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.- Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.- Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.- Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.- В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля.- На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.- Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.- Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.

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