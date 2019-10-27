«Я не можу просто скласти руки і чекати зустрічі із Всевишнім», – онкохвора лучанка





Про це Ірина Козак розповіла в коментарі Інформаційному агентству



Ось уже декілька років молода жінка поки що безуспішно бореться із раком шийки матки. На жаль, її стан і справді важкий – повністю відмовили нирки, а пухлина проросла у сечовий міхур. Однак, навіть після відмови київських медиків призначати протокол лікування, оптимістична Ірина не здається й продовжує боротьбу за життя, сподіваючись на порятунок за кордоном.



Зі слів жінки, після невдалого опромінення й так ослаблені хворобою тканини почали відмирати – розпочався некроз, утворився внутрішній свищ.



«У Волинському онкодиспансері мене опромінювали. Я просила дати мені направлення на новий лінійний прискорювач, але мені сказали, що, мовляв, я худенька – вистачить і старого. Через деякий час я стала почувати себе зле. Піднялася температура, розпочались сильні болі. Уже у Києві мені розповіли, що «лампами» мені пропалили внутрішні органи, тканини і розпочався некроз. Коли ж я підійшла до лікаря, яка мене у Луцьку опромінювала, то вона сказала, що це хвороба мене їсть, не визнала лікарської помилки», - розповідає жінка.



Окрім того, у обох нирках Ірини стоять нефростоми. Простіше кажучи, уражений хворобою сечовий міхур та нирки не функціонують, тож природня рідина збирається у спеціальні «мішечки»-приймачі.



«І у Києві, і у Луцьку медики сказали, що нічим мені не можуть допомогти. Продовжувати хіміотерапію і опромінення через важкий стан пацієнтки відмовились. Із прописаного лікування – лише підтримуюча терапія та обезболення. На даний момент мій стан можна оцінити, як дуже важкий, проте я все ще хочу жити! А мої двійко синів хочуть бачити маму здоровою та усміхненою. Я не можу ось так просто сісти, скласти руки і чекати зустрічі із Всевишнім, як мені порадили лікарі. Саме тому я планую лікування за кордоном. Але для того, щоб мене прийняли, мені потрібно вилікувати некроз. А це величезні кошти! Окрім того мене мучать пекельні болі, тому я змушена увесь час колоти собі обезболююче. Наша сім’я не є бідною, але, на жаль, усі фінансові ресурси нашої родини вичерпані», - каже Ірина.



Реквізити для допомоги Ірині Козак:



ПриватБанк 5168757351504875-Петриканин Лариса Леонідівна (мама Ірини),



ПриватБанк. 4149499124387513 -Козак Ірина Романівна,



КредоБанк 5355175501554034 -Петриканин Катерина Василівна (сестра Ірини).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські онкологи відмовились продовжувати лікування 37-річної лучанки, матері двох дітей Ірини Козак. Сказали, мовляв, «зробили все, що могли» і порадили «пити обезболююче та чекати зустрічі з Богом».Про церозповіла в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Ось уже декілька років молода жінка поки що безуспішно бореться із раком шийки матки. На жаль, її стан і справді важкий – повністю відмовили нирки, а пухлина проросла у сечовий міхур. Однак, навіть після відмови київських медиків призначати протокол лікування, оптимістична Ірина не здається й продовжує боротьбу за життя, сподіваючись на порятунок за кордоном.Зі слів жінки, після невдалого опромінення й так ослаблені хворобою тканини почали відмирати – розпочався некроз, утворився внутрішній свищ.«У Волинському онкодиспансері мене опромінювали. Я просила дати мені направлення на новий лінійний прискорювач, але мені сказали, що, мовляв, я худенька – вистачить і старого. Через деякий час я стала почувати себе зле. Піднялася температура, розпочались сильні болі. Уже у Києві мені розповіли, що «лампами» мені пропалили внутрішні органи, тканини і розпочався некроз. Коли ж я підійшла до лікаря, яка мене у Луцьку опромінювала, то вона сказала, що це хвороба мене їсть, не визнала лікарської помилки», - розповідає жінка.Окрім того, у обох нирках Ірини стоять нефростоми. Простіше кажучи, уражений хворобою сечовий міхур та нирки не функціонують, тож природня рідина збирається у спеціальні «мішечки»-приймачі.«І у Києві, і у Луцьку медики сказали, що нічим мені не можуть допомогти. Продовжувати хіміотерапію і опромінення через важкий стан пацієнтки відмовились. Із прописаного лікування – лише підтримуюча терапія та обезболення. На даний момент мій стан можна оцінити, як дуже важкий, проте я все ще хочу жити! А мої двійко синів хочуть бачити маму здоровою та усміхненою. Я не можу ось так просто сісти, скласти руки і чекати зустрічі із Всевишнім, як мені порадили лікарі. Саме тому я планую лікування за кордоном. Але для того, щоб мене прийняли, мені потрібно вилікувати некроз. А це величезні кошти! Окрім того мене мучать пекельні болі, тому я змушена увесь час колоти собі обезболююче. Наша сім’я не є бідною, але, на жаль, усі фінансові ресурси нашої родини вичерпані», - каже Ірина.

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