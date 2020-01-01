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У волинському лісі цвітуть орхідеї

У волинському лісі цвітуть орхідеї
У ботанічному заказнику "Воротнів" настала пора цвітіння місцевих лісових орхідей.

Про це повідомляє Лісівничий молодіжний центр у facebook.

За словами лісівників, першою зацвіла гніздівка звичайна, що вирізняється серед своїх орхідних родичів незвичним забарвленням.

Уся рослина світло-коричнева, однотонна, навіть квіти не вирізняються. Цвіте переважно у червні-липні. Плодоносить у серпні — вересні.

Варто зауважити, що ця рослина занесена до Червоної книги України.
У волинському лісі цвітуть орхідеї
У волинському лісі цвітуть орхідеї

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Теги: ліс, рослини, орхідеї
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