У волинському лісі цвітуть орхідеї
Сьогодні, 12:47
У ботанічному заказнику "Воротнів" настала пора цвітіння місцевих лісових орхідей.
Про це повідомляє Лісівничий молодіжний центр у facebook.
За словами лісівників, першою зацвіла гніздівка звичайна, що вирізняється серед своїх орхідних родичів незвичним забарвленням.
Уся рослина світло-коричнева, однотонна, навіть квіти не вирізняються. Цвіте переважно у червні-липні. Плодоносить у серпні — вересні.
Варто зауважити, що ця рослина занесена до Червоної книги України.
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Про це повідомляє Лісівничий молодіжний центр у facebook.
За словами лісівників, першою зацвіла гніздівка звичайна, що вирізняється серед своїх орхідних родичів незвичним забарвленням.
Уся рослина світло-коричнева, однотонна, навіть квіти не вирізняються. Цвіте переважно у червні-липні. Плодоносить у серпні — вересні.
Варто зауважити, що ця рослина занесена до Червоної книги України.
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