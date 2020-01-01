У волинському лісі цвітуть орхідеї





Про це повідомляє Лісівничий молодіжний центр у facebook.



За словами лісівників, першою зацвіла гніздівка звичайна, що вирізняється серед своїх орхідних родичів незвичним забарвленням.



Уся рослина світло-коричнева, однотонна, навіть квіти не вирізняються. Цвіте переважно у червні-липні. Плодоносить у серпні — вересні.



Варто зауважити, що ця рослина занесена до Червоної книги України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ботанічному заказнику "Воротнів" настала пора цвітіння місцевих лісових орхідей.Про це повідомляє Лісівничий молодіжний центр у facebook.За словами лісівників, першою зацвіла гніздівка звичайна, що вирізняється серед своїх орхідних родичів незвичним забарвленням.Уся рослина світло-коричнева, однотонна, навіть квіти не вирізняються. Цвіте переважно у червні-липні. Плодоносить у серпні — вересні.Варто зауважити, що ця рослина занесена до Червоної книги України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію