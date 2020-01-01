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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 травня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстровано 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків за добу зареєстровано у Луцькому районі - 12, м. Луцьку та Ківерцівському районі – по 7 випадків, по 3 випадки зареєстровано в Любомльському та Володимир–Волинському районах, по одному в Ковелі, Ковельському, Горохівському, Маневицькому та Старовижівському районах. Одужало 17 осіб. Одна особа померла.

Про це повідомляють у Волинській ОДА.

Загалом станом на 10.00 год 28 травня в області зареєстрували 851 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 224 особи. У 25 випадках хвороба завершилась летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 168 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 154 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 14 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.

За попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5933 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус
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