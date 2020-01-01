Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 травня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстровано 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків за добу зареєстровано у Луцькому районі - 12, м. Луцьку та Ківерцівському районі – по 7 випадків, по 3 випадки зареєстровано в Любомльському та Володимир–Волинському районах, по одному в Ковелі, Ковельському, Горохівському, Маневицькому та Старовижівському районах. Одужало 17 осіб. Одна особа померла.Про це повідомляють у Волинській ОДА.Загалом станом на 10.00 год 28 травня в області зареєстрували 851 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 224 особи. У 25 випадках хвороба завершилась летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 168 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 154 випадки, в тому числі 4 летальних;• Ковельський район – 9 випадків;• Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;• Іваничівський район – 16 випадків;• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;• Горохівський район – 36 випадків;• Володимир-Волинський район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Любомльський район – 14 випадків;• Локачинський район – 11 випадків;• Шацький район – 8 випадків;• Рожищенський район – 7 випадків;• Турійський район – 6 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Ратнівський район – 2 випадки.За попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5933 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.