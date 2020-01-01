Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 травня
Сьогодні, 09:48
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстровано 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків за добу зареєстровано у Луцькому районі - 12, м. Луцьку та Ківерцівському районі – по 7 випадків, по 3 випадки зареєстровано в Любомльському та Володимир–Волинському районах, по одному в Ковелі, Ковельському, Горохівському, Маневицькому та Старовижівському районах. Одужало 17 осіб. Одна особа померла.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Загалом станом на 10.00 год 28 травня в області зареєстрували 851 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 224 особи. У 25 випадках хвороба завершилась летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 168 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 154 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 14 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5933 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
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Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Загалом станом на 10.00 год 28 травня в області зареєстрували 851 випадок COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 224 особи. У 25 випадках хвороба завершилась летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 168 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 154 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Ківерцівський район – 128 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 36 випадків;
• Володимир-Волинський район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Любомльський район – 14 випадків;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 110 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5933 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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