У Нововолинську вже 10 днів розшукують жінку, що пішла з дому й не повернулась

Альона Петрівна Симонік 1989 року народження.



18 травня жінка вийшла з дому й не повернулась. Про це брат зниклої Богдан Колачинський написав у



Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що про зникнення сестри дізнався не відразу, наразі знаходиться в зоні проведення ООС. Каже, що йому зателефонувала мама, мовляв сестри немає вже стільки часу і ніхто не знає де вона є. У жінки – двоє дітей.



Мати жінки Валентина Ананівна зазначає, що не проживає із донькою, тож про те, що вона пішла з дому дізналася по телефону від онуки. Каже, що вона зникла так вже не вперше, тож до поліції поки не зверталась.



Імовірною причиною родичі називають конфлікт з чоловіком. До слова, минулого разу, коли дружина зникла, саме чоловік відніс заяву до поліції.



За будь якої інформації про місце знаходження Симонік Альони Петрівни просять повідомити за номером телефону брата: 0983863118.



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