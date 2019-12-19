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Впав з висоти у підвал та отримав численні переломи: повідомили деталі трагедії на будівництві у Луцьку

Впав з висоти у підвал та отримав численні переломи: повідомили деталі трагедії на будівництві у Луцьку
38-річний чоловік, що працював на об'єкті на проспекті Молоді, 4, впав з другого поверху в підвальне приміщення.

Про це повідомили луцькі рятувальники, які прибули на місце події, аби транспортувати потерпілого.

Ситуація трапилася 27 травня. О 17:44, до служби «101» надійшов виклик про необхідність надання допомоги.

До місця події прибули чергові відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та групи рятувальних робіт АРЧ аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області.

В результаті падіння працівник отримав перелом шийного відділення хребта та травму грудної клітки.

Рятувальники спустились в підвальне приміщення до потерпілого, зафіксували його в медичних ношах і о 18:12 підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Каретою швидкої допомоги працівника госпіталізували до медичного закладу.


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Теги: Луцьк, будівництво, падіння, будівеьник
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