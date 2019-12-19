Впав з висоти у підвал та отримав численні переломи: повідомили деталі трагедії на будівництві у Луцьку





Про це







До місця події прибули чергові відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та групи рятувальних робіт АРЧ аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області.



В результаті падіння працівник отримав перелом шийного відділення хребта та травму грудної клітки.



Рятувальники спустились в підвальне приміщення до потерпілого, зафіксували його в медичних ношах і о 18:12 підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Каретою швидкої допомоги працівника госпіталізували до медичного закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річний чоловік, що працював на об'єкті на проспекті Молоді, 4, впав з другого поверху в підвальне приміщення.Про це повідомили луцькі рятувальники, які прибули на місце події, аби транспортувати потерпілого. Ситуація трапилася 27 травня. О 17:44, до служби «101» надійшов виклик про необхідність надання допомоги.До місця події прибули чергові відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та групи рятувальних робіт АРЧ аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області.В результаті падіння працівник отримав перелом шийного відділення хребта та травму грудної клітки.Рятувальники спустились в підвальне приміщення до потерпілого, зафіксували його в медичних ношах і о 18:12 підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Каретою швидкої допомоги працівника госпіталізували до медичного закладу.

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