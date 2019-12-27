Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО
Сьогодні, 11:05
Відомий волинський композитор і шоумен Сергій Скулинць підготував надзвичайний подарунок до дня народження Анастасії Кравчук, доньки загиблого на фронті захисника України Андрія Кравчука.
У свій день народження, 28 травня, 14-річна дівчинка отримала запрошення на студію звукозапису у Луцьк, – про це Сергій Скулинець написав на своїй сторінці у Facebook.
Анастасія надзвичайно любить співати і в майбутньому бачить себе на сцені. Сергій Скулинець вирішив дати дівчинці можливість відчути себе справжньою зіркою і здійснити її мрію.
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«Настя! Вітаю тебе з Днем народження! Тебе чекає твій дарунок: приїжджай в Луцьк до мене на студію звукозапису, запишемо пісню, яку ти захочеш», – йдеться у дописі.
Інформаційному агентству ВолиньPost зазначив, що дарувати дітям свято для нього – щастя. Каже, що дівчинка про сюрприз вже в курсі і неймовірно рада такому подарунку.
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У свій день народження, 28 травня, 14-річна дівчинка отримала запрошення на студію звукозапису у Луцьк, – про це Сергій Скулинець написав на своїй сторінці у Facebook.
Анастасія надзвичайно любить співати і в майбутньому бачить себе на сцені. Сергій Скулинець вирішив дати дівчинці можливість відчути себе справжньою зіркою і здійснити її мрію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Восьмикласниця з недитячими обов’язками: доньці-сироті загиблого Героя готують подарунки до дня народження.
«Настя! Вітаю тебе з Днем народження! Тебе чекає твій дарунок: приїжджай в Луцьк до мене на студію звукозапису, запишемо пісню, яку ти захочеш», – йдеться у дописі.
Інформаційному агентству ВолиньPost зазначив, що дарувати дітям свято для нього – щастя. Каже, що дівчинка про сюрприз вже в курсі і неймовірно рада такому подарунку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Композиторами називають людей , які пишуть у всіх жанрах музики від пісні до симфонічних творів.
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