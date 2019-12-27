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Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО

Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО
Відомий волинський композитор і шоумен Сергій Скулинць підготував надзвичайний подарунок до дня народження Анастасії Кравчук, доньки загиблого на фронті захисника України Андрія Кравчука.

У свій день народження, 28 травня, 14-річна дівчинка отримала запрошення на студію звукозапису у Луцьк, – про це Сергій Скулинець написав на своїй сторінці у Facebook.

Анастасія надзвичайно любить співати і в майбутньому бачить себе на сцені. Сергій Скулинець вирішив дати дівчинці можливість відчути себе справжньою зіркою і здійснити її мрію.

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«Настя! Вітаю тебе з Днем народження! Тебе чекає твій дарунок: приїжджай в Луцьк до мене на студію звукозапису, запишемо пісню, яку ти захочеш», – йдеться у дописі.

Інформаційному агентству ВолиньPost зазначив, що дарувати дітям свято для нього – щастя. Каже, що дівчинка про сюрприз вже в курсі і неймовірно рада такому подарунку.


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Теги: Діти небесного легіону, Волинь, Сергій Скулинець, подарунок
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Коментарі 1
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