Відомий волинський композитор і шоумен здійснить мрію доньки загиблого бійця АТО

Анастасії Кравчук, доньки загиблого на фронті захисника України Андрія Кравчука.



У свій день народження, 28 травня, 14-річна дівчинка отримала запрошення на студію звукозапису у Луцьк, – про це Сергій Скулинець написав на своїй



Анастасія надзвичайно любить співати і в майбутньому бачить себе на сцені. Сергій Скулинець вирішив дати дівчинці можливість відчути себе справжньою зіркою і здійснити її мрію.



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«Настя! Вітаю тебе з Днем народження! Тебе чекає твій дарунок: приїжджай в Луцьк до мене на студію звукозапису, запишемо пісню, яку ти захочеш», – йдеться у дописі.



Інформаційному агентству ВолиньPost зазначив, що дарувати дітям свято для нього – щастя. Каже, що дівчинка про сюрприз вже в курсі і неймовірно рада такому подарунку.





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