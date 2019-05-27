В Україні змінили правила прописки





Згідно з документом, при реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків чи законного представника, - пише



У разі відсутності цих документів, якщо житло в іпотеці або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде за згоди власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).



Крім того, працівник органу реєстрації може перевірити, чи перебуває житло в іпотеці або в довірчій власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.



У заяві на реєстрацію місця проживання відтепер можна вказувати, що житло перебуває в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд України схвалив постанову «Про внесення змін у Правила реєстрації місця проживання».Згідно з документом, при реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків чи законного представника, - пише УНІАН У разі відсутності цих документів, якщо житло в іпотеці або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде за згоди власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).Крім того, працівник органу реєстрації може перевірити, чи перебуває житло в іпотеці або в довірчій власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.У заяві на реєстрацію місця проживання відтепер можна вказувати, що житло перебуває в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

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