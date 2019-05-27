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В Україні змінили правила прописки

В Україні змінили правила прописки
Уряд України схвалив постанову «Про внесення змін у Правила реєстрації місця проживання».

Згідно з документом, при реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків чи законного представника, - пише УНІАН.

У разі відсутності цих документів, якщо житло в іпотеці або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде за згоди власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).

Крім того, працівник органу реєстрації може перевірити, чи перебуває житло в іпотеці або в довірчій власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У заяві на реєстрацію місця проживання відтепер можна вказувати, що житло перебуває в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.


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Теги: прописка, правила, зміни
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