Нові вуличні тренажери і багато зелені: як змінюється ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Перевірена часом будівельна компанія



Окрім того, сама територія ЖК "Caramel Residence" зеленню, якої з часом стане ще більше, щодня милуватиме око мешканців.



Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя: днями фахівці облаштували сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами від відомого виробника, де можна буде "прокачати" тіло.



Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, відчули переваги осель від ЛДБК ще влітку 2018 року.



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває нової форми - спеціалісти встановили вікна, завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Тепер же розпочалися сантехнічні роботи.



У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники майже завершили цегляну кладку 10-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на восьми поверхах у трьох секціях "карамельки" і нині тривають роботи на 9-му та 10-му поверхах. Завершили електромонтажні роботи на 9-ти поверхах будинку.



Щодо двох нових багатоповерхівок ЖК "Caramel Residence", котрі розташувалися на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж, тут будівельники закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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