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Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО

Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Ретросвітлини, які об’єднані темою полювання поблизу містечка Олика Ківерцівського району, більшіть зроблені у 1910-их роках.

Колекція фото перебуває у власності одного із найбільших архівів Польщі, туди їх передали нащадки родини Радзивіллів,- пише Район.Історія.

Нагадаємо, 17 лютого на 86-му році життя у Нью-Йорку померла молодша сестра дружини 35-го президента США Джона Кеннеді Керолайн Лі Був’є Радзивіл, яка була невісткою останнього олицького князя Януша Радзивілла.

На фото можна побачити мисливців, здобич та частування на природі. На одному із фото 1910-х років, можна впізнати олицького князя Януша Радзивілла, біля якого сидить його дружина Анна Марія Любомирська.

Полювання було одним із найулюбленіших занять багатьох представників тогочасної знаті. А Волинь та Полісся здавна були «Меккою» для мисливців. Полювали тут на турів, зубрів, лосів, оленів, а також тварин з дорогоцінним хутром: білок, куниць, лисів різних типів, бобрів у річках.

На Волинь з усіх усюд приїздили мисливці з європейських країн, проте раніше й тваринний світ був набагато багатший ніж зараз. Як правило, все відбувалось на спеціальних угіддях, під охороною з підгодованої дичиною.

Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО
Понад 100 років тому Волинь була «Меккою» для мисливців з європейських країн. РЕТРОФОТО

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Теги: Волинь, полювання, історія
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