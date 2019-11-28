На Волині прикордонники зірвали нічну оборудку контрабандистів

Прикордонники відділу «Світязь» викрили та унеможливили нічну оборудку контрабандистів. Результат - три протоколи про адмінправопорушення та вилучені 6 тисяч пачок цигарок.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Інформацію про можливе незаконне переміщення через державний кордон контрабандних товарів завчасно надали оперативники Луцького прикордонного загону.Тож прикордонники відділу «Світязь» вже були напоготові. Майже опівночі неподалік українсько-білоруського кордону правоохоронці затримали двох осіб без документів, які мали при собі 12 пакунків з тютюновими виробами білоруського виробництва.Під час затримання один з правопорушників намагався втекти. Ймовірно, що цигарки потрапили в Україну незаконним шляхом. Наразі їх доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам Державної фіскальної служби.На правопорушників склали процесуальні документи за порушення законодавства з прикордонних питань. Встановлюють всі обставини даного правопорушення.