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У лісосмузі поблизу Гаразджі побили та пограбували чоловіка

У лісосмузі поблизу Гаразджі побили та пограбували чоловіка
У лісосмузі поблизу села Гаразджа Луцького району двоє чоловіків побили та пограбували 27-річного жителя Ратнівщини.

У потерпілого відібрали гроші та мобільний телефон та на автомобілі втекли з місця пригоди. Чоловік звернувся за допомогою до медиків і написав відповідну заяву у поліцію, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що злочин скоїли жителі Луцького району, 26 та 27 років. Обидва раніше судимі.

Одному зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місце перебування другого зловмисника встановлюють оперативники. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Гаразджа, пограбування, чоловік
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