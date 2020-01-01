У лісосмузі поблизу Гаразджи побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:19
У лісосмузі поблизу села Гаразджа Луцького району двоє чоловіків побили та пограбували 27-річного жителя Ратнівщини.
У потерпілого відібрали гроші та мобільний телефон та на автомобілі втекли з місця пригоди. Чоловік звернувся за допомогою до медиків і написав відповідну заяву у поліцію, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що злочин скоїли жителі Луцького району, 26 та 27 років. Обидва раніше судимі.
Одному зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місце перебування другого зловмисника встановлюють оперативники. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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У потерпілого відібрали гроші та мобільний телефон та на автомобілі втекли з місця пригоди. Чоловік звернувся за допомогою до медиків і написав відповідну заяву у поліцію, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що злочин скоїли жителі Луцького району, 26 та 27 років. Обидва раніше судимі.
Одному зловмиснику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місце перебування другого зловмисника встановлюють оперативники. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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