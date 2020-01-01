На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста





Трапилося це сьогодні, 28 травня, близько дев'ятої години ранку. Про це повідомили на



Співробітник ТУ ССО, прямуючи на роботу, став свідком цієї ДТП.



До приїзду швидкої допомоги, яку викликали перехожі, старший сержант Служби судової охорони, командир відділення першого взводу охорони Богдан Морозов, надав чоловікові кваліфіковану домедичну допомогу. Потерпілий залишався під наглядом до прибуття бригади медиків.



Стан потерпілого стабілізувався, але медичні працівники чоловіка госпіталізували для детального медичного обстеження. На місце події викликали співробітників поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автомобіля ВАЗ 2105 на пішоходній зоні вулиці Лесі Українки, неподалік приміщення Луцького міськрайонного суду, збив велосипедиста, жителя міста Луцьк.Трапилося це сьогодні, 28 травня, близько дев'ятої години ранку. Про це повідомили на сторінці територіального управління служби судової охорони Волині у Facebook.Співробітник ТУ ССО, прямуючи на роботу, став свідком цієї ДТП.До приїзду швидкої допомоги, яку викликали перехожі, старший сержант Служби судової охорони, командир відділення першого взводу охорони, надав чоловікові кваліфіковану домедичну допомогу. Потерпілий залишався під наглядом до прибуття бригади медиків.Стан потерпілого стабілізувався, але медичні працівники чоловіка госпіталізували для детального медичного обстеження. На місце події викликали співробітників поліції.

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