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На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста

На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста
Водій автомобіля ВАЗ 2105 на пішоходній зоні вулиці Лесі Українки, неподалік приміщення Луцького міськрайонного суду, збив велосипедиста, жителя міста Луцьк.

Трапилося це сьогодні, 28 травня, близько дев'ятої години ранку. Про це повідомили на сторінці територіального управління служби судової охорони Волині у Facebook.

Співробітник ТУ ССО, прямуючи на роботу, став свідком цієї ДТП.

До приїзду швидкої допомоги, яку викликали перехожі, старший сержант Служби судової охорони, командир відділення першого взводу охорони Богдан Морозов, надав чоловікові кваліфіковану домедичну допомогу. Потерпілий залишався під наглядом до прибуття бригади медиків.

Стан потерпілого стабілізувався, але медичні працівники чоловіка госпіталізували для детального медичного обстеження. На місце події викликали співробітників поліції.

На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста
На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста
На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста

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Теги: Луцьк, ДТП, судова охорона, аварія
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Коментарі 1
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Молодця, не пройшов повз біду, респект сержанту!
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