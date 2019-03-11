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У Луцьку охоронець лікарні знімав порно та викладав в інтернет

У Луцьку охоронець лікарні знімав порно та викладав в інтернет
У Луцьку чоловік, який працює охоронцем в одній із лікарень, виготовляв порнопродукцію та розповсюджував її в інтернеті.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що з вересня 2016 року по 31 січня 2020 року обвинувачений виготовляв та розповсюджував зображення та відеопродукцію порнографічного характеру.

Так, протягом чотирьох років чоловік робив порнографічні фото та знімав відеоролики, які за допомогою телефону викладав в інтернет.

Відзначають, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Суд затвердив угоду та призначив чоловіку покарання на строк три роки, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: порно, охоронець, Луцьк
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