вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими

16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
16-річний юнак, який загинув від ураження струму, ліз на високовольтну електроопору не один. Проте лише він отримав удар, від якого загинув на місці.

Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.

Голова ОТГ зазначив, що хлопець – з порядної благополучної сім’ї, в якій п’ятеро дітей. Юнака характеризували як доброго та спокійного.

Місцеві жителі кажуть, що на електроопору ліз не лише він, а ще декілька його знайомих. Проте струм уразив лише одного з них.

Анатолій Дорошук зазначив, що останнім часом все більше дітей займаються небезпечними розвагами, чого робити ніяк не треба. Він закликав дітей бути обережними, а батьків – роз’яснити дітям про смертельну небезпеку, яка може їх очікувати під час таких забав.

Нагадаємо, за останній місяць в лікарні з важкими опіками від ураження струмом опинилися троє підлітків.

Так, 17 травня о 3:00 хлопець 2004 року народження отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку. Також у Ковелі 18 травня двоє підлітків потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, підліток, струм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом
Сьогодні, 12:43
Коронавірус виявили у працівника луцького заводу «Мотор»
Сьогодні, 12:25
16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
Сьогодні, 12:19
У Луцьку охоронець лікарні знімав порно та викладав в інтернет
Сьогодні, 11:48
На вулиці Лесі Українки у Луцьку автомобіль збив велосипедиста
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент
27 липень, 2018, 14:40
Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом
Сьогодні, 09:48
«Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО «Електролінія над вагонами має напругу до 29-ти тисяч вольт», – луцький залізничник розповів про те, як обгорів підліток. ВІДЕО
19 травень, 22:47
Не впорався з керуванням: підліток за кермом спровокував смертельну аварію Не впорався з керуванням: підліток за кермом спровокував смертельну аварію
06 жовтень, 2019, 06:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нові випадки коронавірусу: захворіли стоматолог, працівник «Луцьктепла», медики наркодиспансеру
Сьогодні, 12:55
 0
У волинському лісі цвітуть орхідеї
Сьогодні, 12:47
 0
Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом
Сьогодні, 12:43
 0
Коронавірус виявили у працівника луцького заводу «Мотор»
Сьогодні, 12:25
 0
16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8