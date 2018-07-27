16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
Сьогодні, 12:19
16-річний юнак, який загинув від ураження струму, ліз на високовольтну електроопору не один. Проте лише він отримав удар, від якого загинув на місці.
Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
Голова ОТГ зазначив, що хлопець – з порядної благополучної сім’ї, в якій п’ятеро дітей. Юнака характеризували як доброго та спокійного.
Місцеві жителі кажуть, що на електроопору ліз не лише він, а ще декілька його знайомих. Проте струм уразив лише одного з них.
Анатолій Дорошук зазначив, що останнім часом все більше дітей займаються небезпечними розвагами, чого робити ніяк не треба. Він закликав дітей бути обережними, а батьків – роз’яснити дітям про смертельну небезпеку, яка може їх очікувати під час таких забав.
Нагадаємо, за останній місяць в лікарні з важкими опіками від ураження струмом опинилися троє підлітків.
Так, 17 травня о 3:00 хлопець 2004 року народження отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку. Також у Ковелі 18 травня двоє підлітків потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.
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Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.
Голова ОТГ зазначив, що хлопець – з порядної благополучної сім’ї, в якій п’ятеро дітей. Юнака характеризували як доброго та спокійного.
Місцеві жителі кажуть, що на електроопору ліз не лише він, а ще декілька його знайомих. Проте струм уразив лише одного з них.
Анатолій Дорошук зазначив, що останнім часом все більше дітей займаються небезпечними розвагами, чого робити ніяк не треба. Він закликав дітей бути обережними, а батьків – роз’яснити дітям про смертельну небезпеку, яка може їх очікувати під час таких забав.
Нагадаємо, за останній місяць в лікарні з важкими опіками від ураження струмом опинилися троє підлітків.
Так, 17 травня о 3:00 хлопець 2004 року народження отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку. Також у Ковелі 18 травня двоє підлітків потрапили в реанімацію через небезпечні розваги на залізниці.
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