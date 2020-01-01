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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом

Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом
За останню добу повідомили про одну смерть від коронавірусу. Це – пацієнтка психіатричної лікарні.

Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині виявили 37 нових випадків COVID-19, один виявився летальним.

Померла жінка, яка перебувала у психіатричній лікарні в Олиці. Волинянці – 66 років.

«Вона була онкохвора», - відзначила Щербак.

Нагадаємо, раніше померли ще двоє пацієнток психлікарні Олики, у яких підтвердили коронавірус. Вони також мали супутні захворювання.


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Теги: коронавірус, Волинь
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