Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом
Сьогодні, 12:43
За останню добу повідомили про одну смерть від коронавірусу. Це – пацієнтка психіатричної лікарні.
Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині виявили 37 нових випадків COVID-19, один виявився летальним.
Померла жінка, яка перебувала у психіатричній лікарні в Олиці. Волинянці – 66 років.
«Вона була онкохвора», - відзначила Щербак.
Нагадаємо, раніше померли ще двоє пацієнток психлікарні Олики, у яких підтвердили коронавірус. Вони також мали супутні захворювання.
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Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу на Волині виявили 37 нових випадків COVID-19, один виявився летальним.
Померла жінка, яка перебувала у психіатричній лікарні в Олиці. Волинянці – 66 років.
«Вона була онкохвора», - відзначила Щербак.
Нагадаємо, раніше померли ще двоє пацієнток психлікарні Олики, у яких підтвердили коронавірус. Вони також мали супутні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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