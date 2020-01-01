Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом

За останню добу повідомили про одну смерть від коронавірусу. Це – пацієнтка психіатричної лікарні.Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що за останню добу на Волині виявили 37 нових випадків COVID-19, один виявився летальним.Померла жінка, яка перебувала у психіатричній лікарні в Олиці. Волинянці – 66 років.«Вона була онкохвора», - відзначила Щербак.Нагадаємо, раніше померли ще двоє пацієнток психлікарні Олики, у яких підтвердили коронавірус. Вони також мали супутні захворювання.